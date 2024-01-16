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В Подмосковье откроется историко-патриотическая выставка «Герои столетий»

16 января 2024, 11:55

В музее-заповеднике «Дмитровский Кремль» начнет работать историко-патриотическая выставка «Герои столетий» . Об этом сообщил пресс-служба музея-заповедника.
Выставка начнет работать в Дмитрове с 7 января по 04 февраля. Она будет посвящена ярким военным событиям и великим полководцам России с самого момента ее существования.

«Основой экспозиции станут достоверные костюмы, доспехи, обмундирование, макеты вооружения, предметы быта, макеты орудий и др, выполненные как историческая реконструкция по археологическим, иллюстративным и письменным источникам. А по относительно недавно отгремевшей Великой Отечественной Войне мы сможем представить некоторые оригиналы предметов», — поделились в пресс-службе.


Стоит отметить, что вся выставка будет поделена на 6 блоков: «Древняя Русь IX-XI вв. Разгром Хазарского каганата князем Святославом»,«Древняя Русь XIII в. Победы князя Александра Невского», «Россия в Смутное время, XVII в. Победа второго ополчения во главе с князем Дмитрием Пожарским и Кузьмой Мининым над польско-литовскими интервентами», «Россия в XVIII в. Победа Петра Первого в Северной войне со Швецией», «Россия в Отечественной войне 1812 года. Светлейший князь Михаил Илларионович Кутузов и победа над Наполеоном» и «Россия в эпоху Великой Отечественной Войны. Генерал Н. Ф. Ватутин и освобождение Донбасса».

Кроме основной экспозиции доя посетителей будут организованы интерактивные зоны, где все желающие смогут сделать фото с историческим реквизитом.

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В Московской области состоится праздник русского валенка
16 января 2024, 11:16

Фото: istockphoto / artem charkin

В Наро-Фоминске 18 января организуют праздник русского валенка.Об этом сообщила пресс-служба министкрства культуры и туризма Московской области.
Мероприятие состоится во Дворце культуры «Звезда» городского округа Наро-Фоминск.

«Одним из самых популярных символов русской культуры являются валенки – традиционные утепленные войлочные сапоги. Эта обувь украшала ноги русских с древних времен и до сих пор считается одним из самых удобных и надежных средств защиты от холода. Праздник русского валенка посвящен именно им и всему, что с ними связано», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что гостей ждут рассказы об истории рождения валенок, о различных традициях валяния, разнообразные игры и развлечения как для детей, так и для взрослых.

Начало праздника 18 января 2024 года в 13:00. Вход для всех желающих свободный.

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В Ногинске проведут мастер-класс для детей по основам скульптуры и живописи

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#выставка
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В Ногинске проведут мастер-класс для детей по основам скульптуры и живописи
15 января 2024, 17:59

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Мастер-класс «Основы живописи и классической скульптуры» организуют для детей в Центральном парке Ногинска в среду, 17 января, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«Мастер-класс проведёт профессиональный художник Виктор Рыбальченко. Он расскажет участникам занятия про основы композиции и научит технике рисунка и лепки из глины. Лепка развивает мелкую моторику, что позитивно влияет на зрительную память, координацию и речь», — отмечается в сообщении.

Мастер класс состоится по адресу: Московская область, Богородский городской округ, город Ногинск, улица Леснова, дом №2. Вход на мастер-класс свободный, но число участников ограничено. Занятие начнётся в пять часов вечера.
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#ногинск
#дети
#искусство
#мастер-класс
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Выставка живописи художницы Нины Габриэлян откроется в Подмосковье
15 января 2024, 14:50

Фото: istockphoto / AnnaStills

Жители и гости Подмосковья смогут посетить выставку живописи художницы Нины Габриэлян в Щелковском историко-художественном музее. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Выставка будет открыта для посещения с 19 января.В рамках экспозиции будут представлены полотна разных лет, среди которых пейзажи, натюрморты, жанровые сцены и портреты.

«Автор выставки создает свои произведения в колористическом направлении живописи. Акцент в ее работах сделан на цветах, которые несут в себе основную содержательную нагрузку, интеллектуальную, эмоциональную и психологическую. При этом Нина Габриэлян является членом Союза писателей Москвы и Армении и Международного художественного фонда», - поделились в министерстве.

Стоит отметить, что выставка будет ​работать до 24 февраля 2024 года. Подробную информацию о билетах, музее и экспозиции можно найти на официальном сайте историко-художественного музея.

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#выставки
#искусство
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В храме Христа Спасителя началось отпевание худрука Малого театра Юрия Соломина
15 января 2024, 14:10

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В храме Христа Спасителя в Москве началось отпевание Народного артиста СССР, художественного руководителя Государственного академического Малого театра Юрия Соломина, об этом сообщает «РИА Новости».
Соломин скончался 11 января на 89-м году жизни.

Родственники артиста рассказали, что он ушёл из жизни спокойно, во сне, в своей квартире в Спиридоньевском переулке. Рядом с ним находилась его дочь. При этом, в конце 2023 года Соломин перенёс инсульт. Во время прогулки он потерял сознание и упал, после чего был госпитализирован в больницу.

15 января состоялась церемония прощания с Народным артистом, которая прошла на исторической сцене Малого театра. Соломина похоронят на Троекуровском кладбище.

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#театр
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В Московской области состоится показ спектакля «Идеальный свидетель»
15 января 2024, 13:21

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Жителей и гостей Подмосковья приглашают на спектакль «Идеальный свидетель». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятие пройдет 21 января в культурно-просветительском центре «Дубровицы» городского округа Подольск.

«Постановку представят артисты Московских театров. История расскажет зрителям о любви и верности, течении жизни и о том, как неожиданно человек может обрести настоящее счастье. Спектакль богат на события и погрузит зрителей в волнительное ожидание развязки», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что билеты и полное описание спектакля можно найти на официальном сайте культурно-просветительского центра «Дубровицы».

Кроме этого, центр «Дубровицы» является вторым местом, где находится орган, который изготовили в Германии по французской технологии XIX века. Ещё один такой инструмент ​стоит в Большом зале Московской консерватории.

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#подмосковье
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В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» открывается выставка Зураба Церетели
15 января 2024, 11:58

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Масштабная выставка работ художника и скульптора Зураба Церетели «Радость жизни» откроется в Большом выставочном зале музея-заповедника «Дмитровский кремль» в пятницу, 19 января, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«В экспозицию вошли картины, написанные автором в различных стилях, — от бытового натюрморта до магического реализма», — отмечается в сообщении.

Посетители увидят также скульптуру Церетели «Мушкетёры» — она установлена в Гаскони, на родине главного героя знаменитого романа Дюма.

Выставка приурочена к 90-летию Зураба Церетели. Она будет работать до 3 марта по адресу: город Дмитров, улица Загорская, лом №17. Дополнительную информацию можно получить на сайте музея.

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#картины
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Режиссер Вера Соколова опровергла данные о том, что Сами Насери живет в России
14 января 2024, 13:51

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Режиссер Вера Соколова, которая сняла в 2019 году фильм «Ушедшие в туман» с участием французского актера Сами Насери, опровергла «Газете.Ru» информацию о том, что он уже год живет в Москве и работает над сериалом.
«Действительно, у Сами Насери были планы снять фильм по сценарию его брата Биби. Сценарий я читала, он достаточно интересный. Однако на тот момент Сами не смог найти финансирование для своего проекта», — цитирует Соколову «Газета.Ru».
По словам режиссера, на данный момент Насери работает в Европе. Также Соколова не обладает данными о том, планирует ли французский актер получать гражданство РФ.

Напомним, Сами Насери наиболее известен по главной роли Даниэля в фильме «Такси» и его продолжениях.

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В Петербурге состоится гала-концерт в честь завершения Года педагога
12 января 2024, 19:19

Фото: istockphoto.com/Caiaimage/Martin Barraud

В Санкт-Петербурге в Александринском театре 20 января пройдёт гала-концерт звёзд балета в честь завершения Года педагога и наставника.
Отмечается, что мероприятие пройдёт в рамках фестиваля «Классика и современность».

На сцене зрители смогут увидеть народного артиста РФ Николая Мартона, народную артистку РФ, прима-балерину Мариинского театра Юлию Махалину, народную артистку РФ, прима-балерину Мариинского театра Викторию Терешкину и других.

«Гала-концерт посвящен выдающимся балетным педагогам Геннадию Наумовичу Селюцкому, Ольге Николаевне Моисеевой и другим. Их ученица народная артистка России Юлия Махалина представит на сцене, на примере своей жизни, историю преемственности балетных поколений», – поделились в беседе с «Петербургским дневником» в Центре поддержки социально-культурных инициатив.

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#культура
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Конференция «XIV Открытые Абакумовские чтения» состоится в Московской области
12 января 2024, 13:54

Фото: istockphoto /IKvyatkovskaya

В Коломне пройдет конференция «XIV Открытые Абакумовские чтения». Об этом сообщила пресс-служба министерства

16 февраля в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» состоится ежегодная Научно-практическая конференция «XIV Открытые Абакумовские чтения».


«Темой конференции является «Современный музей в провинции». В рамках программы обсудят вопросы творческого наследия в коллекции музея, его имиджа и маркетинга, форматов работы с посетителями, цифровых технологий и маркетинга», — поделились в ведомстве.


Кроме этого, в рамках мероприятия обсудят актуальные проблемы музейного дела, где гости смогут обменяться опытом и знаниями, найти востребованные инновационные решения. Данная конференция повысить экспертность и компетентность сотрудников сферы культуры.


Стоит отметить, что начало программы в 12:00.


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#коломна
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