В Подмосковье откроется историко-патриотическая выставка «Герои столетий»

«Основой экспозиции станут достоверные костюмы, доспехи, обмундирование, макеты вооружения, предметы быта, макеты орудий и др, выполненные как историческая реконструкция по археологическим, иллюстративным и письменным источникам. А по относительно недавно отгремевшей Великой Отечественной Войне мы сможем представить некоторые оригиналы предметов», — поделились в пресс-службе.
Кроме основной экспозиции доя посетителей будут организованы интерактивные зоны, где все желающие смогут сделать фото с историческим реквизитом.
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