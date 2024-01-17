Подмосковный ансамбль танца стал лауреатом национальной телевизионной премии «Щелкунчик»

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО
«Детский танцевальный ансамбль «ВерОника» был основан в 2000 году. Юных танцовщиков обучают всем видам хореографии — от классического танца до хип-хопа. Премия «Щелкунчик» — далеко не первая награда коллектива, который не раз завоёвывал гран-при как всероссийских, так и международных конкурсов», — отмечается в сообщении.В этом году претендентами на награду национальной телевизионной премии «Щелкунчик» были более 90 самодеятельных ансамблей танца со всей России.
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