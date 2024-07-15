Коллектив из Клина победил на международном творческом фестивале-конкурсе

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин
Хореографический коллектив «Акулина», представляющий Клинскую школу искусств имени Чайковского, одержал победу на международном фестивале-конкурсе детского и молодёжного творчества «Радуга над Витебском», сообщает пресс-служба администрации городского округа Клин.
«Акулина» получила два диплома первой степени в номинации «Хореографическое творчество» за народно-сценический танец коллективов 10-13 и 14-17 лет, а также диплом за лучшую балетмейстерскую постановку в народно-сценическом танце «Мастерицы», — отмечается в сообщении.Фестиваль-конкурс проводился в белорусском Витебске в рамках XXXIII международного фестиваля искусств «Славянский базар». Участие в «Радуге над Витебском» приняли более тысячи ребят из Белоруссии и России.
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