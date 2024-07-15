Врачу Стрелкову вручили знак отличия «За заслуги перед городским округом Клин»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин
Знак отличия «За заслуги перед городским округом Клин» получил заведующий отделением травматологии Клинской больницы Николай Стрелков, награду ему вручила глава округа Алёна Сокольская, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В начале июля Николаю Стрелкову исполнилось 75 лет. Он постоянно повышает свою квалификацию и владеет самыми современными методиками лечения травматологических больных. Кроме того, доктор Стрелков является почётным донором России.«Николай Митрофанович Стрелков начал свой трудовой путь хирургом медсанчасти клинского предприятия «Химволокно», в 1988 году его перевели в Городскую больницу. Здесь начиная с 2007 года он возглавляет травматологическое отделение. При этом доктор Стрелков продолжает проводить операции», — говорится в сообщении.
Читайте также:
Клин и Витебск обсудили сотрудничество в сфере культуры и туризма
В Клину началось голосование за лучшую композицию фестиваля «Вальс цветов»
Глава Клина Сокольская проверила ход очистки реки Сестры
Лев Каштанов