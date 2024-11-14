Коллектив из Красногорска стал лауреатом Российско-болгарской хоровой ассамблеи

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
Младший хор девочек Детской музыкальной хоровой школы «Алые паруса» вернулся из первой в сезоне творческой поездки, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск. В городе Мышкин коллектив стал лауреатом IX Российско-болгарской вокально-хоровой ассамблеи «Мышкинская сказка Х2024».
«Девочки выступили с музыкальным спектаклем. Они также совершили увлекательную прогулку по городу, посетили музеи валенок, льна, ремёсел, мыши, кукол, побывали в амбаре и картинной галерее. Хористки поднялись на колокольню Успенского собора», – говорится в сообщении.Художественный руководитель и дирижёр хора Алла Попкова, концертмейстеры Анастасия Родионова и Эдуард Дьяченко уверены, что поездка станет ярким событием в жизни девочек и поможет им раскрыть творческий потенциал.
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