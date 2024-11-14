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Коллектив из Красногорска стал лауреатом Российско-болгарской хоровой ассамблеи

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Младший хор девочек Детской музыкальной хоровой школы «Алые паруса» вернулся из первой в сезоне творческой поездки, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск. В городе Мышкин коллектив стал лауреатом IX Российско-болгарской вокально-хоровой ассамблеи «Мышкинская сказка Х2024».


«Девочки выступили с музыкальным спектаклем. Они также совершили увлекательную прогулку по городу, посетили музеи валенок, льна, ремёсел, мыши, кукол, побывали в амбаре и картинной галерее. Хористки поднялись на колокольню Успенского собора», – говорится в сообщении.
Художественный руководитель и дирижёр хора Алла Попкова, концертмейстеры Анастасия Родионова и Эдуард Дьяченко уверены, что поездка станет ярким событием в жизни девочек и поможет им раскрыть творческий потенциал.

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#подмосковье
#московская область
В Музее Дубны установили витрины и подиумы нового поколения
14 ноября 2024, 19:15

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Для Музея Дубны приобрели 10 витрин нового поколения, сообщили в пресс-службе администрации наукограда. Они идеально подсвечивают экспонаты и защищают от ультрафиолета.
Помимо этого, закуплены специальные подиумы для объёмных предметов. Это современное музейное оборудование, соответствующее всем требованиям хранения экспонатов.
«Защитное стекло имеет покрытие, не пропускающее ультрафиолет, который, как известно, разрушает предметы. Эти витрины оборудованы бестеневым освещением, то есть предмет, который освещён на экспозиционном поле, будет равномерно освещён со всех сторон», – пояснил директор Музея Дубны Алексей Панков.
Увидеть новые витрины можно будет совсем скоро. Сейчас в музее работают над двумя новыми выставками. Одна посвящена истории развития железной дороги в Дубне. Первый поезд на станцию «Большая Волга» пришёл 90 лет назад, в 1934 году. В экспозиции – отрезки рельсов, билеты на электрички разных времён.

Готовится и экспозиция к Новому году. На выставке можно будет окунуться в прошлое, вспомнить, как наряжали ёлку, какие открытки отправляли в советские годы.

Глава Дубны Максим Тихомиров обсудил с руководством музея подготовку к выставкам, оценил экспозицию, посвящённую железным дорогам, поздравил коллектив с 30-летием музея.
«За три десятилетия сотрудники проделали колоссальную работу, сохраняя и популяризируя нашу историю. Музей продолжает развиваться, а число его посетителей только растёт», – сказал Тихомиров.
Сотрудники пообещали продолжать удивлять интересными находками и выставками жителей и гостей города.

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#культура
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#выставка
#подмосковье
#московская область
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На фотовыставке в Красногорске представлены архитектурные шедевры России
14 ноября 2024, 18:24

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Фотовыставка Банка России «Посмотрите вокруг» открылась в краеведческой студии на Путилковском шоссе. Она посвящена архитектурным памятникам России, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.
«На выставке представлено 18 фотополотен с увеличенными изображениями монет с фактами и историями о десятках архитектурных шедевров из разных регионов страны. Это уникальная возможность совершить путешествие по России и открыть для себя её интересные страницы», – говорится в сообщении.
Выставка работает до 22 ноября с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00. Адрес: Путилковское шоссе, дом 4, корпус 1.

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#красногорск
#выставка
#центробанк
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#подмосковье
#московская область
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Международный кинофестиваль «Волоколамский рубеж» посвятили 80-летию Победы
14 ноября 2024, 15:34

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.

В Подмосковье прошла торжественная церемония открытия XХ Международного фестиваля военно-патриотических фильмов «Волоколамский рубеж». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Волоколамского городского округа.
За 20 лет на фестивале были показаны фильмы из 59 стран ближнего и дальнего зарубежья – Европы, Азии, Австралии, Северной и Южной Америки, Африки. В роли ведущих на открытии фестиваля выступили актеры театра и кино Ирина Лачина и Егор Сальников. Основатель «Волоколамского рубежа», кинорежиссёр Клим Лаврентьев, пригласил коллег на праздник. Среди них – актёры театра и кино Ольга Хохлова, Ярослав Заргаров, автор приза Международного кинофестиваля «Волоколамский рубеж» Александр Рожников, главный герой сериала «Паутина» Олег Харитонов и многие другие.
«Наш киносмотр мы проводим, идя навстречу 80-летию Великой Победы. Зрителям покажут правдивые, наполненные глубоким смыслом военно-патриотические фильмы. Сейчас нам как никогда важно помнить историю страны. В этом юбилейном году в программе – четыре конкурса: игровых и документальных фильмов, фильмов о Донбассе и Новороссии, картин и очерков о спецоперации, снятых фронтовыми корреспондентами», – рассказала глава Волоколамского городского округа Наталья Козлова.
На фестивале запланированы творческие вечера с участием актёров театра и кино, Пушкинский вечер в усадьбе Гончаровых в Яропольце и торжественное закрытие 16 ноября.

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#кино
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#искусство
#подмосковье
#московская область
#наталья козлова
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В «Доме Широкова» в Павловском Посаде можно отправить открытку прямо из музея
14 ноября 2024, 11:54

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Новая услуга появилась в выставочном зале «Дома Ширкова» в Павловском Посаде: теперь посетители могут прямо оттуда отправить сувенирную открытку, сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
«Гостям предлагается большой выбор открыток с видами Павловского Посада и с его достопримечательностями. Открытку с адресом получателя и наклеенной маркой посетители выставочного зала могут передать его сотрудникам — она будет отправлена и дойдёт до адресата», — говорится в сообщении.
В выставочном зале «Дом Широкова» отметили, что такая открытка станет прекрасным сувениром на память о посещении музея.

Ранее сообщалось, что жителей Московской области приглашают принять участие во всероссийском песенном конкурсе «С чего начинается Родина».

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#павловский посад
#музей
#почта
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Жителей Подмосковья пригласили принять участие в песенном конкурсе
14 ноября 2024, 10:47

Фото: пресс-служба фестиваля «Гринландия»

Всероссийский заочный конкурс «С чего начинается Родина» в рамках Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия» имени И.Д. Кобзона стартует 15 ноября, принять в нём участие приглашают всех желающих, сообщает пресс-служба фестиваля.
«Конкурс проводится по 12 номинациям: «Автор слов», «Автор музыки», «Автор слов и музыки», «Поэт», «Исполнитель», «Дуэт, ансамбль, хор, коллектив», «Видеоклип», «Социальный видеоролик», «Семейные дуэты и ансамбли», «Детская мастерская», «Этот день Победы!» и «СВОих Россия не бросает!», — говорится в сообщении.
Материалы на конкурс будут приниматься с 15 ноября 2024 года по 30 марта 2025 года. Награждение лауреатов может проводиться на сценах Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия» 18-20 июля 2025 года или в заочной форме.

Подробная информация о конкурсе размещена по ссылке.

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На фестивале-ярмарке «Сделано в России» в Китае покажут российские мультфильмы

9-10 ноября состоялся информационный тур в Ногинск и Ивановское

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#фестиваль
#конкурс
#культура
#творчество
#россия
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На фестивале-ярмарке «Сделано в России» в Китае покажут российские мультфильмы
14 ноября 2024, 10:31

Фото: istockphoto.com/LeMusique

Насыщенную культурную программу подготовили для гостей фестиваля-ярмарки «Сделано в России», которая проходит сейчас в столице китайское провинции Сычуань — городе Чэнду, посетителям демонстрируют российское кино и мультипликационные фильмы, а также проводят художественные мастер-классы, сообщает пресс-служба организатора фестиваля-ярмарки — Российского экспортного центра.
«Одно из центральных событий мероприятия — показ под открытым небом новой российской романтической комедии «Водитель-олигарх» с Павлом Прилучным в главной роли. В программе также показ современных мультсериалов от студии «Союзмультфильм»: «Приключения Пети и Волка», «Простоквашино», «Пластилинки» и «Чуч-Мяуч», — говорится в сообщении.
Кроме того, художники из Москвы и Ульяновска проводят мастер-классы по росписи картин.

Фестиваль-ярмарка «Сделано в России» стартовал 11 ноября и продлится до конца недели. На нём представлена продукция более 130 российских производителей из 30 регионов РФ.

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#фестиваль
#ярмарка
#фильм
#мультфильмы
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Музей истории ГУЛАГа временно не будет работать
13 ноября 2024, 22:15

Фото: istockphoto/ meanmachine77

С 14 ноября Музей истории ГУЛАГа в Москве закроется на неопределённый срок, говорится на сайте учреждения.
«В результате осмотра музея специалистами Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве были выявлены нарушения пожарной безопасности», — объясняют сотрудники музея причину его закрытия.

Также добавили, что выявленные нарушения могут создать угрозу безопасности для посетителей музея. Люди смогут попасть в музей ГУЛАГа только тогда, когда все погрешности будут устранены. Это важно для безопасного и комфортного пребывания людей в здании, отметили работники музея.

Музей истории ГУЛАГа — государственное учреждение, которое расположено в центре Москвы, в 1-м Самотечном переулке. Музей основали в 2001 году, экспозиция открылась три года спустя.


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#сотрудники
#работники
#люди
#пожарная безопасность
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Умер британский актёр, игравший Сталина и Горбачёва
13 ноября 2024, 21:16

Фото: istockphoto/ AlexeyBorodin

Британский актёр Тимоти Уэст умер в 90 лет, информирует The Guardian, ссылаясь на заявление детей артиста.
«После долгой и необыкновенной жизни на сцене и за её пределами наш дорогой отец Тимоти Уэст мирно ушел вчера вечером во сне... Мы будем ужасно скучать по нему», — передают Джульет, Сэмюэл и Джозеф Уэсты.

У Тимоти Уэста осталась 61-летняя супруга Прунелла Скейлс, которая тоже является актрисой, трое детей, семеро внуков и четверо правнуков.

Карьера Тимоти Уэста началась в театре. Он играл в постановках: «Строитель Сольнес», «Дядя Ваня», «Макбет» и «Смерть коммивояжера». Славу ему принесли телевизионные роли, в особенности образы исторических личностей — Уинстона Черчилля, Иосифа Сталина и Михаила Горбачева. Ещё Уэст принимал участие в экранизациях романов Чарльза Диккенса.

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#театр
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9-10 ноября состоялся информационный тур в Ногинск и Ивановское
13 ноября 2024, 17:49

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Информационный тур в Ногинск и Ивановское состоялся 9-10 ноября. Его организовало Министерство культуры и туризма Московской области для туристических компаний из Москвы и Подмосковья. Участие приняли такие турфирмы, как «Тартаринка», Центр туризм «Остров», турагентство «Маргаритка, турфирма «Кругозор» и другие.
Программа была насыщенная:
  1. В первый день участники побывали на экскурсии по одной из самых больших усадеб Подмосковья — «Горенки» и «Глинки» или, как ее еще называют, усадьбе Якова Брюса, посетили музей под открытым небом «Николо-поле» и ресторан парк-отеля «Horseka Resort».
  2. Во второй день группа прошла экскурсию по Военно-техническому музею Славы и даже прокатилась на танке, побывала в реставрационных мастерских Военно-технического музея и погуляла по Ногинску. Также группе провели экскурсию по дому-музею семьи А.И. Морозова, правнука основателя знаменитой династии предпринимателей Саввы Васильевича Морозова.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Гости проживали в бизнес-отеле «Планета IQ».
Такой информационный тур считается вторым проведенным, в планах Министерства культуры и туризма Московской области провести свыше десяти таких поездок, чтобы познакомить с муниципалитетами региона.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Ногинск — город на реке Клязьме в полутора часах езды от Москвы (60 км). Первые упоминания об этом месте датированы ещё XIV веком, а в 1781 году населённый пункт получил статус уездного города. Назывался он тогда Богородском, а современное название город получил уже при советской власти в 1930 в честь большевистского деятеля Виктора Ногина.
Исторически Ногинск был центром текстильно-ткацкого производства Московской губернии и в нем располагались мануфактуры семьи Морозовых. На рубеже XIX—XX веков город являлся крупным центром старообрядческого певческого искусства: в нём вёл активную творческую деятельность «Хор любителей древнего церковного знаменного крюкового пения при фабрике Богородско-Глуховской мануфактуры».

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Ивановское — село в Московской области, один из населённых пунктов муниципального образования городской округ «Черноголовка», созданного в ходе муниципальной реформы в 2005 году и ранее входившее в Ногинский район Московской области.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

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