Делегация Красногорска приняла участие в форуме «Мы – Россия»

Завершить строительство школы на 1,1 тыс. мест в микрорайоне Климовск в Подольске планируют до конца года, а открыть её – в сентябре 2025-го. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил ход работ, поговорил со строителями и директором учебного заведения.