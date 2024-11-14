Делегация Красногорска приняла участие в форуме «Мы – Россия»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
Сотрудники культурно-досугового комплекса «Красногорье» приняли участие в Межрегиональном молодёжном форуме «Мы – Россия», который проходил в городе Пересвет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.
«Сотрудники КДК «Красногорье» обменивались опытом с молодыми людьми из разных регионов, узнали много нового о современных тенденциях в медиа, коммуникации и организации мероприятий. 13 ноября делегация побывала на закрытии форума. Он завершился праздничным концертом молодых музыкантов», – говорится в сообщении.Форум «Мы – Россия» – флагманский молодёжный проект Московской области, который объединил более 1,5 тыс. молодых людей из разных регионов.
В течение трёх дней на форуме прошла серия увлекательных паблик-токов, посвящённых таким направлениям, как медиашкола, ораторское искусство, информационная безопасность, организация мероприятий и социальные навыки. Спикерами форума стали философ Александр Дугин, филолог Мария Смолина, телеведущий Павел Смелов и другие.
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