Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Культура/ На фотовыставке в Красногорске представлены архитектурные шедевры России

На фотовыставке в Красногорске представлены архитектурные шедевры России

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Фотовыставка Банка России «Посмотрите вокруг» открылась в краеведческой студии на Путилковском шоссе. Она посвящена архитектурным памятникам России, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.


«На выставке представлено 18 фотополотен с увеличенными изображениями монет с фактами и историями о десятках архитектурных шедевров из разных регионов страны. Это уникальная возможность совершить путешествие по России и открыть для себя её интересные страницы», – говорится в сообщении.
Выставка работает до 22 ноября с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00. Адрес: Путилковское шоссе, дом 4, корпус 1.

Читайте также:

Преподаватели красногорского филиала РАНХиГС стали участниками проекта «Голос поколения»

Студенты МГУ посетили фармацевтическое производство в Красногорске

Студенты Красногорского медицинского колледжа помогают пациентам в больнице
#красногорск
#выставка
#центробанк
#архитектура
#подмосковье
#московская область
Международный кинофестиваль «Волоколамский рубеж» посвятили 80-летию Победы
14 ноября 2024, 15:34

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.

В Подмосковье прошла торжественная церемония открытия XХ Международного фестиваля военно-патриотических фильмов «Волоколамский рубеж». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Волоколамского городского округа.
За 20 лет на фестивале были показаны фильмы из 59 стран ближнего и дальнего зарубежья – Европы, Азии, Австралии, Северной и Южной Америки, Африки. В роли ведущих на открытии фестиваля выступили актеры театра и кино Ирина Лачина и Егор Сальников. Основатель «Волоколамского рубежа», кинорежиссёр Клим Лаврентьев, пригласил коллег на праздник. Среди них – актёры театра и кино Ольга Хохлова, Ярослав Заргаров, автор приза Международного кинофестиваля «Волоколамский рубеж» Александр Рожников, главный герой сериала «Паутина» Олег Харитонов и многие другие.
«Наш киносмотр мы проводим, идя навстречу 80-летию Великой Победы. Зрителям покажут правдивые, наполненные глубоким смыслом военно-патриотические фильмы. Сейчас нам как никогда важно помнить историю страны. В этом юбилейном году в программе – четыре конкурса: игровых и документальных фильмов, фильмов о Донбассе и Новороссии, картин и очерков о спецоперации, снятых фронтовыми корреспондентами», – рассказала глава Волоколамского городского округа Наталья Козлова.
На фестивале запланированы творческие вечера с участием актёров театра и кино, Пушкинский вечер в усадьбе Гончаровых в Яропольце и торжественное закрытие 16 ноября.

Читайте также:

В Волоколамске провели детский концерт в честь Дня первоклассника

День сотрудника органов внутренних дел в Волоколамске отметили концертом

В деревне под Волоколамском по просьбе жителей появилась детская площадка
#волоколамск
#кино
#фильм
#фестиваль
#культура
#искусство
#подмосковье
#московская область
#наталья козлова
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В «Доме Широкова» в Павловском Посаде можно отправить открытку прямо из музея
14 ноября 2024, 11:54

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Новая услуга появилась в выставочном зале «Дома Ширкова» в Павловском Посаде: теперь посетители могут прямо оттуда отправить сувенирную открытку, сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
«Гостям предлагается большой выбор открыток с видами Павловского Посада и с его достопримечательностями. Открытку с адресом получателя и наклеенной маркой посетители выставочного зала могут передать его сотрудникам — она будет отправлена и дойдёт до адресата», — говорится в сообщении.
В выставочном зале «Дом Широкова» отметили, что такая открытка станет прекрасным сувениром на память о посещении музея.

Ранее сообщалось, что жителей Московской области приглашают принять участие во всероссийском песенном конкурсе «С чего начинается Родина».

Читайте также:

В Павловском Посаде с главой округа обсудили подготовку к Новому году

В Павловском Посаде проведут мастер-класс по восточным танцам

В Павловском Посаде состоялся концерт в войсковой части
#павловский посад
#музей
#почта
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жителей Подмосковья пригласили принять участие в песенном конкурсе
14 ноября 2024, 10:47

Фото: пресс-служба фестиваля «Гринландия»

Всероссийский заочный конкурс «С чего начинается Родина» в рамках Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия» имени И.Д. Кобзона стартует 15 ноября, принять в нём участие приглашают всех желающих, сообщает пресс-служба фестиваля.
«Конкурс проводится по 12 номинациям: «Автор слов», «Автор музыки», «Автор слов и музыки», «Поэт», «Исполнитель», «Дуэт, ансамбль, хор, коллектив», «Видеоклип», «Социальный видеоролик», «Семейные дуэты и ансамбли», «Детская мастерская», «Этот день Победы!» и «СВОих Россия не бросает!», — говорится в сообщении.
Материалы на конкурс будут приниматься с 15 ноября 2024 года по 30 марта 2025 года. Награждение лауреатов может проводиться на сценах Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия» 18-20 июля 2025 года или в заочной форме.

Подробная информация о конкурсе размещена по ссылке.

Читайте также:

На фестивале-ярмарке «Сделано в России» в Китае покажут российские мультфильмы

9-10 ноября состоялся информационный тур в Ногинск и Ивановское

В Кашире с экскурсией побывали студенты столичного колледжа
#фестиваль
#конкурс
#культура
#творчество
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На фестивале-ярмарке «Сделано в России» в Китае покажут российские мультфильмы
14 ноября 2024, 10:31

Фото: istockphoto.com/LeMusique

Насыщенную культурную программу подготовили для гостей фестиваля-ярмарки «Сделано в России», которая проходит сейчас в столице китайское провинции Сычуань — городе Чэнду, посетителям демонстрируют российское кино и мультипликационные фильмы, а также проводят художественные мастер-классы, сообщает пресс-служба организатора фестиваля-ярмарки — Российского экспортного центра.
«Одно из центральных событий мероприятия — показ под открытым небом новой российской романтической комедии «Водитель-олигарх» с Павлом Прилучным в главной роли. В программе также показ современных мультсериалов от студии «Союзмультфильм»: «Приключения Пети и Волка», «Простоквашино», «Пластилинки» и «Чуч-Мяуч», — говорится в сообщении.
Кроме того, художники из Москвы и Ульяновска проводят мастер-классы по росписи картин.

Фестиваль-ярмарка «Сделано в России» стартовал 11 ноября и продлится до конца недели. На нём представлена продукция более 130 российских производителей из 30 регионов РФ.

Читайте также:

9-10 ноября состоялся информационный тур в Ногинск и Ивановское

В Кашире с экскурсией побывали студенты столичного колледжа

14 фольклорных ансамблей выступят на фестивале в Люберцах
#китай
#фестиваль
#ярмарка
#фильм
#мультфильмы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Музей истории ГУЛАГа временно не будет работать
13 ноября 2024, 22:15

Фото: istockphoto/ meanmachine77

С 14 ноября Музей истории ГУЛАГа в Москве закроется на неопределённый срок, говорится на сайте учреждения.
«В результате осмотра музея специалистами Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве были выявлены нарушения пожарной безопасности», — объясняют сотрудники музея причину его закрытия.

Также добавили, что выявленные нарушения могут создать угрозу безопасности для посетителей музея. Люди смогут попасть в музей ГУЛАГа только тогда, когда все погрешности будут устранены. Это важно для безопасного и комфортного пребывания людей в здании, отметили работники музея.

Музей истории ГУЛАГа — государственное учреждение, которое расположено в центре Москвы, в 1-м Самотечном переулке. Музей основали в 2001 году, экспозиция открылась три года спустя.


Читайте также:

Музей «Новый Иерусалим» собрал средства для помощи «Елизаветинскому детскому хоспису»

Музей спорта в Чехове с момента создания принял более 2,5 тыс. посетителей

Выставка в «Музеоне» расскажет о поэтах, живших в усадьбе «Мураново»
#музей
#нарушения
#сотрудники
#работники
#люди
#пожарная безопасность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Умер британский актёр, игравший Сталина и Горбачёва
13 ноября 2024, 21:16

Фото: istockphoto/ AlexeyBorodin

Британский актёр Тимоти Уэст умер в 90 лет, информирует The Guardian, ссылаясь на заявление детей артиста.
«После долгой и необыкновенной жизни на сцене и за её пределами наш дорогой отец Тимоти Уэст мирно ушел вчера вечером во сне... Мы будем ужасно скучать по нему», — передают Джульет, Сэмюэл и Джозеф Уэсты.

У Тимоти Уэста осталась 61-летняя супруга Прунелла Скейлс, которая тоже является актрисой, трое детей, семеро внуков и четверо правнуков.

Карьера Тимоти Уэста началась в театре. Он играл в постановках: «Строитель Сольнес», «Дядя Ваня», «Макбет» и «Смерть коммивояжера». Славу ему принесли телевизионные роли, в особенности образы исторических личностей — Уинстона Черчилля, Иосифа Сталина и Михаила Горбачева. Ещё Уэст принимал участие в экранизациях романов Чарльза Диккенса.

Читайте также:

Умер шеф-повар и ведущий НТВ Алексей Зимин: биография, карьера, причины смерти

В Москве проходит прощание с пресс-секретарем певца Shaman

Умер Георгий Асатиани, игравший Олега Кошевого в «Молодой гвардии»: биография, карьера, причины смерти
#смерть
#карьера
#актёр
#фильм
#театр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
9-10 ноября состоялся информационный тур в Ногинск и Ивановское
13 ноября 2024, 17:49

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Информационный тур в Ногинск и Ивановское состоялся 9-10 ноября. Его организовало Министерство культуры и туризма Московской области для туристических компаний из Москвы и Подмосковья. Участие приняли такие турфирмы, как «Тартаринка», Центр туризм «Остров», турагентство «Маргаритка, турфирма «Кругозор» и другие.
Программа была насыщенная:
  1. В первый день участники побывали на экскурсии по одной из самых больших усадеб Подмосковья — «Горенки» и «Глинки» или, как ее еще называют, усадьбе Якова Брюса, посетили музей под открытым небом «Николо-поле» и ресторан парк-отеля «Horseka Resort».
  2. Во второй день группа прошла экскурсию по Военно-техническому музею Славы и даже прокатилась на танке, побывала в реставрационных мастерских Военно-технического музея и погуляла по Ногинску. Также группе провели экскурсию по дому-музею семьи А.И. Морозова, правнука основателя знаменитой династии предпринимателей Саввы Васильевича Морозова.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Гости проживали в бизнес-отеле «Планета IQ».
Такой информационный тур считается вторым проведенным, в планах Министерства культуры и туризма Московской области провести свыше десяти таких поездок, чтобы познакомить с муниципалитетами региона.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Ногинск — город на реке Клязьме в полутора часах езды от Москвы (60 км). Первые упоминания об этом месте датированы ещё XIV веком, а в 1781 году населённый пункт получил статус уездного города. Назывался он тогда Богородском, а современное название город получил уже при советской власти в 1930 в честь большевистского деятеля Виктора Ногина.
Исторически Ногинск был центром текстильно-ткацкого производства Московской губернии и в нем располагались мануфактуры семьи Морозовых. На рубеже XIX—XX веков город являлся крупным центром старообрядческого певческого искусства: в нём вёл активную творческую деятельность «Хор любителей древнего церковного знаменного крюкового пения при фабрике Богородско-Глуховской мануфактуры».

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Ивановское — село в Московской области, один из населённых пунктов муниципального образования городской округ «Черноголовка», созданного в ходе муниципальной реформы в 2005 году и ранее входившее в Ногинский район Московской области.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Читайте также:

В Кашире с экскурсией побывали студенты столичного колледжа

14 фольклорных ансамблей выступят на фестивале в Люберцах

В Павловском Посаде проведут мастер-класс по восточным танцам
#парк
#музей
#черноголовка
#ногинск
#экскурсии
#городской округ
#программа
#ресторан
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кашире с экскурсией побывали студенты столичного колледжа
13 ноября 2024, 14:56

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Студенты и преподаватели московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно» посетили с Каширу и познакомились с героическим прошлым города, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Группа осмотрела Каширский краеведческий музей и прошла по экскурсионному военно-историческому маршруту «Кашира — щит Москвы». Особый интерес студентов был связан с тем, что колледж «Царицыно» находится на улице генерала Белова, который в ноябре 1941 года командовал обороной Каширы», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

В музее экскурсанты посмотрели документально-игровой фильм «Клинок генерала Белова», а затем посетили мемориалы округа и братскую могилу советских воинов рядом с посёлком Зендиково.

Читайте также:

В Кашире глава округа Шувалов провёл расширенное оперативное совещание

Глава Каширы Шувалов обсудил с водителями автобусов назревшие проблемы

Обследование в мобильном флюорографе за месяц прошли 150 старшеклассников Каширы
#кашира
#экскурсия
#музей
#история
Следите за нашими новостями
в удобном формате
14 фольклорных ансамблей выступят на фестивале в Люберцах
13 ноября 2024, 10:34

Фото: пресс-служба Министерстве культуры и туризма МО

Во дворе спорта «Триумф» в Люберцах 21 ноября пройдёт фестиваль народного творчества «Лучшие. Народные. Наши». Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области, мероприятие в муниципалитете будет проводиться в первый раз.
«На фестивале будут представлены народные танцы и песни, художественные промыслы. В программе выступят 14 лучших фольклорных ансамблей Подмосковья, среди которых – заслуженные коллективы народного творчества России, народные и образцовые ансамбли. Они продемонстрируют лучшие образцы творчества из своих репертуаров», – рассказали в ведомстве.
Фестиваль будет проходить по адресу: Люберцы, ул. Смирновская, д. 4. Начало – в 16:00. Вход свободный.

Фото: пресс-служба Министерстве культуры и туризма МО

Читайте также:

В Волоколамске провели детский концерт в честь Дня первоклассника

Поэтесса Анна Ревякина: Мы много говорили с Евтушенко о Донбассе

В Павловском Посаде проведут мастер-класс по восточным танцам
#минкульттуризма мо
#фестиваль
#фольклор
#песня
#танец
#народные промыслы
#подмосковье
#московская область
#люберцы
Следите за нашими новостями
в удобном формате