На фотовыставке в Красногорске представлены архитектурные шедевры России

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
Фотовыставка Банка России «Посмотрите вокруг» открылась в краеведческой студии на Путилковском шоссе. Она посвящена архитектурным памятникам России, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.
«На выставке представлено 18 фотополотен с увеличенными изображениями монет с фактами и историями о десятках архитектурных шедевров из разных регионов страны. Это уникальная возможность совершить путешествие по России и открыть для себя её интересные страницы», – говорится в сообщении.Выставка работает до 22 ноября с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00. Адрес: Путилковское шоссе, дом 4, корпус 1.
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Лора Луганская