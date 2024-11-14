Преподаватели красногорского филиала РАНХиГС стали участниками проекта «Голос поколения»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
Молодые и креативные преподаватели со всей России стали участниками флагманского образовательного проекта Росмолодёжи «Голос поколения». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.
«В команду преподавателей Московского областного филиала президентской академии в Красногорске вошли представители разных факультетов. Для них это уникальная возможность обмена опытом, поиска новых идей и подходов к образованию», – говорится в сообщении.Цель программы – подготовка управленцев и проводников смыслов молодёжной политики. Поэтому в ней участвуют преподаватели, готовые меняться и меняться мир вокруг себя. Каждый член команды готов стать наставником для студентов.
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