В Дубне ко Дню Победы запустили акцию «Стены смыслов»

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«Молодая Гвардия Единой России» вместе с торгово-развлекательным комплексом «Маяк» запустили акцию «Стены смыслов». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Дубна.
«В преддверии 9 Мая молодогвардейцы выведут на большом медиафасаде ТРК видеоряд праздничного Парада 1945 года. Помимо этого, на стене покажут портреты и биографии участников Великой Отечественной войны», – уточнили в администрации.Принять участие в акции может каждый житель Дубны. Для этого необходимо прислать по ссылке историю своего героя. Там нужно ответить на вопросы и заполнить простую гугл-форму.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
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