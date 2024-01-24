Коломенский музей пастилы отмечает юбилей

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
«Коломенская пастила, её образ и вкус были собраны по крупицам из архивных документов, музейных фондов и русской литературы. Мы не кондитеры в обычном понимании, а музейные исследователи и реконструкторы, производим только то, что имеет историческую ценность<…>Сейчас коломенская пастила является брендом № 1 Коломны и входит в топ-10 «Вкусов России»,— поделилась основатель музея, руководитель музейно-творческого кластера «Коломенский Посад» Наталья Никитина.
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