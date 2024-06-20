Комитет Госдумы по культуре поддержал ограничения для книг иноагентов

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Комитет Государственной думы по культуре рекомендовал нижней палате Федерального собрания принять в первом чтении законопроект об особом порядке оборота в библиотеках книг авторов, которые признаны иноагентами. Об этом сообщают РИА Новости.
Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы членами комитета по культуре в марте 2024 года. Они предлагают внести изменения в закон «О библиотечном деле».
Авторы документа обратили внимание, что сейчас на стендах и полках общедоступных библиотек свободно размещаются книги авторов, признанных иноагентами, а также причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Члены комитета Госдумы по культуре заявили, что таким образом пропагандируются и позиционируются авторы, деятельность которых направлена против безопасности России.
Теперь авторы законопроекта предлагают Минкультуры устанавливать порядок формирования перечня книг, созданных авторами-иноагентами. Кроме того, в случае принятия законопроекта Министерство культуры будет устанавливать порядок доступа к книгам, содержащим антироссийскую риторику, в библиотеках новых регионов - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
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* Физические лица, выполняющие функции иноагентов в России.
Авторы документа обратили внимание, что сейчас на стендах и полках общедоступных библиотек свободно размещаются книги авторов, признанных иноагентами, а также причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Члены комитета Госдумы по культуре заявили, что таким образом пропагандируются и позиционируются авторы, деятельность которых направлена против безопасности России.
Теперь авторы законопроекта предлагают Минкультуры устанавливать порядок формирования перечня книг, созданных авторами-иноагентами. Кроме того, в случае принятия законопроекта Министерство культуры будет устанавливать порядок доступа к книгам, содержащим антироссийскую риторику, в библиотеках новых регионов - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
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* Физические лица, выполняющие функции иноагентов в России.
Никита Иванов