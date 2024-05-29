Суд отказал Максиму Галкину* в исключении из перечня иноагентов

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Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу шоумена Максима Галкина*. Ранее он посчитал необоснованным отказ исключить его из реестра иноагентов.
Решением суда кассационная жалоба артиста оставлена без удовлетворения. Его обращение, в котором он указывал, что решение министерства юстиции признать его иноагентом является незаконным и необоснованным, рассматривала судебная коллегия.
Представитель пародиста Екатерина Зубань заявила, что решение министерства юстиции ущемляет права и свободы её клиента. Она указала, что Галкин* никогда не занимался и не занимается политической деятельностью, а критика государственных органов, по её словам, не имеет отношения к политике.
Галкин* публично осудил спецоперацию в 2022 году и вместе с семьёй перебрался в Израиль. В сентябре того же года министерство юстиции РФ включило артиста в перечень иностранных агентов. С тех пор он выступает исключительно за пределами России.
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Представитель пародиста Екатерина Зубань заявила, что решение министерства юстиции ущемляет права и свободы её клиента. Она указала, что Галкин* никогда не занимался и не занимается политической деятельностью, а критика государственных органов, по её словам, не имеет отношения к политике.
Галкин* публично осудил спецоперацию в 2022 году и вместе с семьёй перебрался в Израиль. В сентябре того же года министерство юстиции РФ включило артиста в перечень иностранных агентов. С тех пор он выступает исключительно за пределами России.
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Александр Бойцов