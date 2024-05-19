Захарова сравнила перепалки иноагентов с героями сказки «Незнайка на Луне»

Фото: МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новость о том, что иноагент Сергей Пархоменко* обвинил иноагента Марию Певчих* в распространении клеветы о нём.
Дипломат привела в пример произведение Николая Носова «Незнайка-художник», отметив, что единственный интерес иностранных агентов — заработок на русофобии.
«Когда все эти либеральные критики обсуждали очередной артхаус от лондонской мастерской, они наперебой хвалили его, восторгались карикатурными антироссийскими сюжетами и аплодировали. Но когда на веревке во дворе развесили кинокадры с их портретами, это почему-то никому не понравилось», — заявила Захарова.
Читайте также:
Захарова: политика Запада в отношении Грузии безумна
Захарова рассказала о причинах закрытия дела в ФРГ о перехвате разговора военных
Захарова высказалась о призыве Евросоюза к властям Грузии
* Физические лица, выполняющие функции иноагентов в России.
Артем Кузьмин