Композитор Рыбников отсудил за песню «Буратино» три миллиона рублей

15 февраля 2026, 13:48

Mash: Композитор Рыбников отсудил 3 млн рублей за песню про Буратино

Алексей Рыбников (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Композитор Алексей Рыбников оформил права на песню «Буратино» и отсудил у организаторов детских утренников 3 миллиона рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.