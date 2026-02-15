Композитор Рыбников отсудил за песню «Буратино» три миллиона рублей
Композитор Алексей Рыбников оформил права на песню «Буратино» и отсудил у организаторов детских утренников 3 миллиона рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
В период новогодних праздников в 2023 и 2024 годах ООО «Центр развития культуры» провело праздничное мероприятие для детей в ТРК «Меридиан». Директор центра сообщил, что для продвижения праздника была создана рекламная афиша с музыкальным треком, которую разместили на сайте организации.
Юристы лейбла «Первое музыкальное издательство» подали иск в суд, требуя взыскать с ООО 14 миллионов рублей после того, как увидели афишу. Суд вынес решение в пользу композитора, признав факт нарушения авторских прав. В результате «Центр развития культуры» обязан выплатить Рыбникову 2,2 миллиона рублей. Кроме того, с организаторов мероприятия взыскали 850 тысяч рублей.
80-летний автор музыкального трека Алексей Рыбников пояснил, что ранее его композиции свободно распространялись в интернете. Однако теперь он строго контролирует использование своих песен.
Читайте также: