Предложение на концерте Димы Билана: девушка сказала «да»

15 февраля 2026, 12:34

Фанат Димы Билана сделал предложение девушке прямо со сцены

Дима Билан (Фото: Instagram* / @bilanofficial)

На концерте Димы Билана в Live Арена произошёл по-настоящему трогательный момент. Об этом сообщает Super.





Один из зрителей поднялся на сцену и, встав на колено, сделал предложение своей возлюбленной прямо перед сотнями поклонников артиста.





«Каждый раз судьба сводит нас вместе. И сейчас я знаю: ты — мой человек», — начал молодой человек, обращаясь к девушке.

«Я тебя очень люблю за твои эмоции. За твою доброту. Просто за то, что ты есть. И именно поэтому я хочу задать тебе один вопрос. Ты выйдешь за меня замуж?» — спросил он.