«Общаемся только по детям»: Джиган рассказал о контакте с бывшей женой
Джиган не отправил валентинку Оксане Самойловой
Джиган признался, что в этом году не стал поздравлять Оксану Самойлову с Днём всех влюблённых. Об этом сообщает Super.
Пара находится в стадии развода, и, по словам рэпера, их общение сейчас касается исключительно детей.
«Да, скидываю. Вот новость: Давид сегодня на дзюдо пошёл», — рассказал он журналистам, имея в виду, что переписка ограничивается бытовыми вопросами о наследниках.Артиста также спросили, строгий ли он отец. Джиган уверенно заявил, что да, однако дочери, похоже, придерживаются другого мнения. На вопрос о том, разрешает ли он детям ложиться спать поздно, рэпер ответил отрицательно. Но Майя тут же возразила, что таких запретов в их семье нет. Спор закончился смехом — отец и дочки лишь подшутили друг над другом.