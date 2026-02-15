«Общаемся только по детям»: Джиган рассказал о контакте с бывшей женой

15 февраля 2026, 13:25

Джиган не отправил валентинку Оксане Самойловой

Джиган и Оксана Самойлова (Фото: Instagram* / @iamgeegun)

Джиган признался, что в этом году не стал поздравлять Оксану Самойлову с Днём всех влюблённых. Об этом сообщает Super.





Пара находится в стадии развода, и, по словам рэпера, их общение сейчас касается исключительно детей.





«Да, скидываю. Вот новость: Давид сегодня на дзюдо пошёл», — рассказал он журналистам, имея в виду, что переписка ограничивается бытовыми вопросами о наследниках.