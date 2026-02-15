Достижения.рф

«Общаемся только по детям»: Джиган рассказал о контакте с бывшей женой

Джиган не отправил валентинку Оксане Самойловой
Джиган и Оксана Самойлова (Фото: Instagram* / @iamgeegun)

Джиган признался, что в этом году не стал поздравлять Оксану Самойлову с Днём всех влюблённых. Об этом сообщает Super.



Пара находится в стадии развода, и, по словам рэпера, их общение сейчас касается исключительно детей.

«Да, скидываю. Вот новость: Давид сегодня на дзюдо пошёл», — рассказал он журналистам, имея в виду, что переписка ограничивается бытовыми вопросами о наследниках.
Артиста также спросили, строгий ли он отец. Джиган уверенно заявил, что да, однако дочери, похоже, придерживаются другого мнения. На вопрос о том, разрешает ли он детям ложиться спать поздно, рэпер ответил отрицательно. Но Майя тут же возразила, что таких запретов в их семье нет. Спор закончился смехом — отец и дочки лишь подшутили друг над другом.

Читайте также:

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0