Несложившийся брак с Кончаловским, роман с британцем и тайный жених с Ярославского вокзала: вторая молодость Любови Толкалиной
Актрисе, знакомой зрителям по десяткам ярких ролей в фильмах «Антикиллер», «Консервы», «Побег» и сериалу «Девочки не сдаются», Любови Толкалиной 16 февраля исполняется 48 лет. Эта статная красавица, мастер спорта по синхронному плаванию и бывшая девушка с обложки Playboy, прошла непростой путь от рязанской провинциалки до одной из самых востребованных актрис театра и кино. Однако её карьера, омраченная долгими годами жизни в тени знаменитой фамилии гражданского мужа, сегодня переживает ренессанс, которого не было бы без громких личных драм и болезненных разрывов. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Любови ТолкалинойЛюбовь Толкалина родилась 16 февраля 1978 года в небольшом поселке Михайловка Рязанской области. Сегодня, рассуждая в интервью о своем прошлом, она часто с самоиронией и легким налетом самоедства вспоминает о деревенских корнях, чем иногда вызывает недоумение даже у матерых интервьюеров. Но именно эта приземленность и колоссальная дисциплина помогли ей добиться успеха. Ещё в школе она серьезно занималась синхронным плаванием и достигла уровня мастера спорта. Казалось, путь в большой спорт предопределен, но судьба распорядилась иначе.
После школы Толкалина отправилась покорять Москву и поступила во ВГИК, в легендарную мастерскую Алексея Баталова. Кинодебют состоялся в 1999 году с картиной «Затворник», однако роль прошла практически незамеченной. Настоящий прорыв случился в 2002 году с выходом боевика Егора Кончаловского «Антикиллер», где Любовь появилась сначала в эпизоде, а затем сыграла уже полноценную роль в сиквеле, навсегда закрепив за собой статус татантливой актрисы.
Поворотным моментом в карьере сама актриса считает фильм «Я люблю тебя» (2004), который был представлен на Берлинском кинофестивале и в Каннах. С тех пор её фильмография разрослась до внушительных размеров: на сегодняшний день она насчитывает более 140 ролей в кино и сериалах. Среди наиболее ярких работ — «Грехи отцов», «Жуков», «Девичник», «Талисман любви», «Найти мужа в большом городе», «Бег улиток», «Чиновник», «Престиж» и множество других.
Два десятилетия в статусе «гражданской жены»Личная жизнь Любови Толкалиной долгие годы была неразрывно связана с именем режиссера Егора Кончаловского. Их роман вспыхнул в 1996 году, когда 18-летней студентке, по слухам, удалось покорить сердце режиссера, который на тот момент встречался с другой студенткой ВГИКа. В 2001 году у пары родилась дочь Мария. Несмотря на то, что они прожили вместе фактически до 2009 года, а официально объявили о расставании лишь в 2017-м, Толкалина так и не стала законной женой Кончаловского.
Сама актриса философски относится к отсутствию штампа в паспорте. В программе «Хватит слухов» на «Центральном телевидении» она выдала хлесткую формулу:
«Замуж — это монастырь. Ты принимаешь постриг. Ты должен быть уверен в себе до такой степени, что отрекаешься от мира. Замуж — это отречься от мира. Мне в моей свободе дорого то, что я никому не могу принадлежать, кроме создателя».
Однако в этих отношениях, продлившихся почти двадцать лет, не всё было так гладко. Причиной распада, по признанию самой актрисы в шоу Валерии Гай Германики, стали её чувства к другому мужчине. Но финансовый аспект расставания оказался не менее драматичным. Кончаловский в интервью не раз позволял себе «больно уколоть» бывшую избранницу, намекая на её меркантильность.
«Люба — человек импульсивный, эмоциональный, но в материальном она неплохо разбиралась. И пока жила со мной, купила три квартиры, построила два дома», — заявил режиссер, комментируя её отказ от брачного контракта изданию «СтарХит».
По его словам, контракт был нужен не столько для него, сколько для неё, чтобы «расстаться чисто».
Британский композитор и таинственный женихПосле многолетнего романа с Кончаловским в жизни актрисы случилась яркая, но непростая история с европейским музыкантом. В ноябре 2019 года Любовь Толкалина объявила о своих отношениях с британским композитором Саймоном Бассом. Пара была вместе больше четырёх лет, однако их союз напоминал американские горки. Уже в июле 2020 года Толкалина и Басс решили расстаться. По словам актрисы, их отношения не выдержали испытания расстоянием.
Но, видимо, чувства оказались сильнее логистических проблем: в сентябре 2021 года сообщалось, что Любовь Толкалина возобновила отношения с Саймоном Бассом после расставания во время пандемии. Актриса рассказала о воссоединении в своём Instagram, где опубликовала снимок возлюбленного и сообщила о поездке в Лондон, куда не могла попасть полгода из-за ограничительных мер по коронавирусу.
Однако, как это часто бывает в историях с разницей во времени и расстояниях между Москвой и Лондоном, второе пришествие британца в жизнь Толкалиной тоже не стало финалом сказки. Сегодня сердце актрисы вновь занято, но теперь она хранит имя избранника в строжайшей тайне. В отличие от откровений о романе с Бассом, которым она делилась в соцсетях, сейчас Толкалина лишь изредка бросает туманные намеки на существование нового возлюбленного, предпочитая не выносить личное на публику.
В начале февраля 2026 года в её аккаунте появилось забавное видео: неизвестный мужчина в шапке сделал Толкалиной предложение руки и сердца прямо на Ярославском вокзале.
«Я стою в шубе на Ярославском вокзале. Сейчас мне предлагали выйти замуж. Вот так шуба действует», — поделилась забавой знаменитость, оставив поклонников гадать, было ли это спонтанным уличным знакомством или шуткой того самого таинственного бойфренда.
Разрыв с бризкими и новые проектыПоследние пару лет стали для Толкалиной временем тяжелых испытаний, которыми она не побоялась поделиться с публикой. В интервью Рауфу Асадову актриса призналась, что 2024 год стал переломным в её отношениях с окружением.
«Я насмерть рассорилась с таким количеством людей, с каким, наверное, не ссорилась никогда в жизни. Причем это были очень близкие люди... И по моей инициативе произошел этот разрыв», — откровенничала она, намекая на «обстоятельства непреодолимой силы».
Этот накал страстей усугубился проблемами со здоровьем. Весной 2024 года актриса перенесла серьезную операцию: по её словам, в животе нашли «кое-что несовместимое с жизнью». К счастью, хирургическое вмешательство прошло успешно, и Толкалина пошла на поправку, хотя и признавалась, что первое время «с прямохождением дела обстояли не очень». Это не первый случай, когда здоровье артистки дает сбой на фоне нервного перенапряжения: весной 2022 года она уже попадала в больницу с нервным истощением.
Несмотря на пережитые драмы, Любовь Толкалина не уходит в тень, а, напротив, активно работает. Сегодня она не только востребованная актриса, но и основатель и художественный руководитель театра «Собор».
2025 год выдался для артистки крайне насыщенным. На экраны вышли сразу несколько проектов с её участием: комедия «Санкционер», драма «Разочарованные», а также сериал «Митрич», где она исполнила главную роль доктора психологии Анастасии. Кроме того, в 2025 году были завершены съемки в картинах «Теория большой лжи» и «Дорогие ученики!».
Что касается 2026 года, то зрителям стоит готовиться к новой волне премьер с участием Толкалиной. В производстве уже находятся проекты «Девочки учатся бриться», сериал «Адвокаты», а также «Гордость». Судя по плотности графика, актриса, пережив череду личных бурь, нашла убежище именно в профессии.