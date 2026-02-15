15 февраля 2026, 13:11

Любовь Толкалина (Фото: Instagram* @tolkalinaliuba)

Актрисе, знакомой зрителям по десяткам ярких ролей в фильмах «Антикиллер», «Консервы», «Побег» и сериалу «Девочки не сдаются», Любови Толкалиной 16 февраля исполняется 48 лет. Эта статная красавица, мастер спорта по синхронному плаванию и бывшая девушка с обложки Playboy, прошла непростой путь от рязанской провинциалки до одной из самых востребованных актрис театра и кино. Однако её карьера, омраченная долгими годами жизни в тени знаменитой фамилии гражданского мужа, сегодня переживает ренессанс, которого не было бы без громких личных драм и болезненных разрывов. Подробности — в материале «Радио 1».





Биография Любови Толкалиной

Два десятилетия в статусе «гражданской жены»

«Замуж — это монастырь. Ты принимаешь постриг. Ты должен быть уверен в себе до такой степени, что отрекаешься от мира. Замуж — это отречься от мира. Мне в моей свободе дорого то, что я никому не могу принадлежать, кроме создателя».

Любовь Толкалина, Егор Кончаловский с дочерью Марией (Фото: Instagram* @tolkalinaliuba)

«Люба — человек импульсивный, эмоциональный, но в материальном она неплохо разбиралась. И пока жила со мной, купила три квартиры, построила два дома», — заявил режиссер, комментируя её отказ от брачного контракта изданию «СтарХит».

Британский композитор и таинственный жених

«Я стою в шубе на Ярославском вокзале. Сейчас мне предлагали выйти замуж. Вот так шуба действует», — поделилась забавой знаменитость, оставив поклонников гадать, было ли это спонтанным уличным знакомством или шуткой того самого таинственного бойфренда.

Разрыв с бризкими и новые проекты

«Я насмерть рассорилась с таким количеством людей, с каким, наверное, не ссорилась никогда в жизни. Причем это были очень близкие люди... И по моей инициативе произошел этот разрыв», — откровенничала она, намекая на «обстоятельства непреодолимой силы».