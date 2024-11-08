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Кондитер из Клина сделала трёхметровый торт для Плющенко

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Торт в форме сказочного замка высотой три метра и весом около 200 килограммов создала кондитер из Клина Алина Верзунова для фигуриста Евгения Плющенко, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Сладкий подарок приурочили к открытию новогоднего тура ледового шоу «Щелкунчик», организованного Евгением Плющенко вместе с продюсером Яной Рудковской, а также ко дню рождения фигуриста. Мероприятие состоялось площадке Live Arena.

«Вы не поверите, но этот торт, — прокомментировала появление на льду сладкого замка продюсер шоу Яна Рудковская. — Этот торт олицетворяет Россию, Российскую империю».


В создании торта, помимо клинчанки Алины Верзуновой, приняли участие лучшие кондитеры России, работа шла под руководством Марины и Максима Синицких.

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#ледовая арена
Названы главные задачи форума «Культура. Традиции. Наследие»
08 ноября 2024, 13:35

Фото: Радио 1

Форум «Культура. Традиции. Наследие» открылся в Москве в пятницу, 8 ноября, он призван помочь развитию и популяризации народных художественных промыслов России. Подробнее о задачах мероприятия рассказала глава комитета «Культура. Традиции. Наследие», коммерческий директор торгового дома «Культура дома» Александра Пышненко, передаёт корреспондент «Радио 1».
«Цель форума — объединение сферы образования, производства народных художественных промыслов и бизнеса. Безусловно – с поддержкой государства. Задача состоит в интеграции народных художественных промыслов в современный мир. Мы хотим показать, как это может быть», — сказала Александра Пышненко.
Фото: Радио 1

В свою очередь, председатель Центра основ семьеведения и управления домом» Диана Ходаковская отметила, что появление предметов народных промыслов в домашнем интерьере может сыграть важную роль в формировании личности россиянина.

«Я в восторге от того, как русская культура проникает в наш дом. Потому что дом — это то пространство, которое формирует личность человека. Важно внедрить в дом эти традиции, эти предметы народных промыслов внедрим в дом и не покоряться глобализации. Хорошо, что магазины подхватывают эту идею, и теперь люди могут не только в музее увидеть всю эту красоту, но и в повседневной жизни. Прикоснуться к прекрасному, купить частичку этого к себе домой», — подчеркнула Диана Ходаковская.

Фото: Радио 1

Организатором форума выступает Союз промышленников и предпринимателей «Иволга» при поддержке подмосковного отделения Союза женщин России и при участии Высшей школы народных искусств, торгового дома «Культура дома» и Центра основ семьеведения и управления домом.

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Школьница из Каширы победила на Всероссийском конкурсе рисунков и иллюстраций
08 ноября 2024, 12:23

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Ученица художественного отделения детской школы искусств Каширы Лилия Кубанкова одержала победу на Всероссийском конкурсе рисунков и иллюстраций «По страницам русских сказок: к 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

«На конкурс принимались работы ребят, обучающихся детских художественных школах, школах искусств и художественных студиях. По итогам конкурса дипломом победителя первой степени акции награждена Лилия Кубанкова. Поздравляем победительницу и её преподавательницу Александру Страчкову», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Члены жюри оценивали оригинальность замысла присланных на конкурс иллюстраций к сказкам Пушкина, эстетичность исполнения, а также изысканность и красочность цветовой гаммы.

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Юных жителей Серебряных Прудов научили делать закладки для книг

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#культура
#конкурс
#кашира
#искусство
#дети
#рисунки
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Юных жителей Серебряных Прудов научили делать закладки для книг
08 ноября 2024, 09:41

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серебряные Пруды

Мастер-класс по созданию закладок для книг провели для детей в доме культуры села Подхожее городского округа Серебряные Пруды, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В начале занятия ребятам напомнили, для чего нужна закладка, из чего её можно сделать и как её пользоваться, а также рассказали историю этого предмета. Затем участники мастер-класса приступили к изготовлению своих книжных закладок. Ребята проявили творческую фантазию, так что закладки получились яркие и весёлые», — говорится в сообщении.
Отмечается, что закладка не только позволяет сразу отыскать место, на котором было прервано чтение, но и помогает маленьким читателям ориентироваться по строчкам. Кроме того, книга с закладкой прослужит дольше.

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#серебряные пруды
#дети
#мастер-класс
#культура
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Безруков: Петербург — та любовь, которая тянется с самого раннего возраста
07 ноября 2024, 19:05

Сергей Безруков (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Народный артист РФ, российский актёр Сергей Безруков очень тепло отозвался о Санкт-Петербурге и признался, что современный город вызывает у него чувство ностальгии.
«Ещё в детстве я влюбился в Ленинград, поэтому для меня это та самая любовь, которая тянется с самого раннего возраста. Тогда мы вместе с мамой поехали с отцом на гастроли. Это было совершенно фантастическое время. Каждый раз, когда я приезжаю в Петербург, мысленно переношу себя в то доброе время, когда папа и мама ещё молодые и мы вместе гуляем по Летнему саду. Это такая детская привязанность, любовь», — поделился в беседе с «Петербургским дневником» артист.

Он добавил, что сейчас готовит проект, где будет представлена Северная столица.

До этого сообщалось, что Театр имени Вахтангова будет продавать именные билеты на спектакли «Генерал и его семья», «Наш класс» и «Утиная охота». Об этом рассказал директор театра Кирилл Крок.

«Из 64 постановок театра три спектакля будут идти по именным билетам. И подчеркну: как такового роста цен на билеты в нашем театре нет. Мы раз в год поднимаем стоимость билетов на официальную ставку инфляции», – отметил в беседе с АГН «Москва» Крок.

Ранее кинорежиссёр Эмир Кустурица поделился своим отношением к русской зиме, отметив её как часть творчества.

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#проект
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#билеты
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#петербург
#культура
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Вокалисты из Каширы победили на конкурсе искусств «Осенний Олимп»
07 ноября 2024, 16:36

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Детский вокальный ансамбль «ТОЧКА.РУ», организованный при Доме культуры имени Ленина городского округа Кашира, одержал победу на международном многожанровом конкурсе искусств «Осенний Олимп», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Ансамбль «ТОЧКА.РУ» награжден дипломом Лауреата I степени в номинации «Вокал эстрадный — ансамбль» в возрастной категории 13-15 лет за исполнение композиции под названием «На дальней станции сойду», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Кроме того, руководительница коллектива Светлана Вахрушева получила от организаторов конкурса благодарственное письмо за большой вклад в развитие искусства и высокий уровень подготовки участников.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Конкурс искусств «Осенний Олимп» проводился в дистанционном формате с 25 сентября по 25 октября.

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Долголетам из Каширы устроили экскурсию в Зарайск

Хореографический коллектив из Павловского Посада даст концерт в Электрогорске

Подмосковных школьников пригласили принять участие в «Культурном марафоне»
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Долголетам из Каширы устроили экскурсию в Зарайск
07 ноября 2024, 15:22

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Экскурсию в Зарайск организовали для членов клуба «Активное долголетие» городского округа Кашира, экскурсантам показали основные достопримечательности и исторический центр города, сообщает пресс-служба администрации Каширы.
«В ходе экскурсии каширяне осмотрели старинные Торговые ряды, Троицкую и Ильинскую церкви, а также посетили булочную и коврижечную, где попробовали выпечку, приготовленную по старинным рецептам», — говорится в сообщении.
Экскурсия завершилась посещением Ионна-Предтеченского храма и святого источника «Белый колодец».
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Присоединиться к программам «Активного долголетия» могут женщины в возрасте от 55 лет и мужчины возрасте от 60 лет. На занятия в Кашире можно записаться по телефону: 7 (49669) 28-147.

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Хореографический коллектив из Павловского Посада даст концерт в Электрогорске
07 ноября 2024, 14:03

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Бесплатный сольный концерт коллектива хореографической студии «Гармония» из Павловского Посада состоится в доме культуры Электрогорска в субботу, 16 ноября, сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
«Коллектив «Гармония» является постоянным участником всех городских праздников, культурно-массовых мероприятий, смотров-конкурсов самодеятельности, художественного творчества, презентаций и ярмарок. В программе концерта различные народные танцы», — говорится в сообщении.
Концерт начнётся в два часа дня в ДК «Электрогорск». Вход свободный, возрастных ограничений нет.

Отмечается, что в студии «Гармония» занимается более 50 ребят в возрасте от четырёх до 16 лет. Коллективом руководят Валентина Баринова и Наталья Лесникова.

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#павловский посад
#электросталь
#концерт
#культура
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Подмосковных школьников пригласили принять участие в «Культурном марафоне»
07 ноября 2024, 13:27

Фото: iStock/morgan23

Просветительская акция «Культурный марафон» проводится в России в пятый раз, принять в ней участие приглашаются школьники, их родители и педагоги из всех регионов страны включая Московскую область, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.
«В этом году «Культурный марафон» посвящён классической литературе, музыке и живописи. Эксперты подготовили для участников интерактивные развивающие тесты по теме «Русские классики через призму технологий», — говорится в сообщении.
Тестирование в рамках «Культурного марафона» проводится в онлайн-режиме на платформе «Яндекс.Образование» с 5 ноября по 8 декабря. По итогам тестирования лучшие участники получат призы.

Ранее сообщалось, что пять представителей Московской области вышли в финал всероссийского конкурса гейм-разработчиков «Начни игру».

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#марафон
#тестирование
#культура
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Киноиндустрия понесла утрату — скончался киновед Борис Криштул
В 84 года умер кинематографист и директор фильма «Экипаж» Борис Криштул
07 ноября 2024, 00:59

Фото: iStock/iZhenya

Борис Криштул, известный организатор кинопроизводства и педагог ВГИКа, скончался на 85-м году жизни. Пресс-служба Союза кинематографистов России, в котором он состоял, выразила соболезнования его родным и близким, однако причина смерти не была уточнена.
Родившийся в Москве 21 августа 1940 года, Криштул окончил экономический факультет ВГИКа заочно в 1960 году.

Впоследствии он стал директором на киностудии «Мосфильм», где работал над созданием фильмов, таких как «От зари до зари», «Экипаж» и «О бедном гусаре замолвите слово».

Криштул также написал несколько книг по истории кино, включая «Добро пожаловать в «Юность» и «Длинная дорога в Канны».

В 1988 году он возглавил ревизионную комиссию Союза кинематографистов, а в 1990-х переключился на преподавательскую деятельность, обучая студентов ВГИКа.

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#смерть
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