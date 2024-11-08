Кондитер из Клина сделала трёхметровый торт для Плющенко

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин
Торт в форме сказочного замка высотой три метра и весом около 200 килограммов создала кондитер из Клина Алина Верзунова для фигуриста Евгения Плющенко, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Сладкий подарок приурочили к открытию новогоднего тура ледового шоу «Щелкунчик», организованного Евгением Плющенко вместе с продюсером Яной Рудковской, а также ко дню рождения фигуриста. Мероприятие состоялось площадке Live Arena.
В создании торта, помимо клинчанки Алины Верзуновой, приняли участие лучшие кондитеры России, работа шла под руководством Марины и Максима Синицких.
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«Вы не поверите, но этот торт, — прокомментировала появление на льду сладкого замка продюсер шоу Яна Рудковская. — Этот торт олицетворяет Россию, Российскую империю».
В создании торта, помимо клинчанки Алины Верзуновой, приняли участие лучшие кондитеры России, работа шла под руководством Марины и Максима Синицких.
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Лев Каштанов