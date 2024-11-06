Клинская служба скорой помощи получила современный автомобиль

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Автопарк Клинской подстанции скорой помощи пополнился новой «ГАЗелью». Это первый автомобиль, полученный в этом году по губернаторской программе, сообщили в пресс-службе городского округа.
«Автомобиль оснащён дефибриллятором, аппаратом ИВЛ, реанимационным ящиком, укладками для взрослых и детей. Для удобства водителя в машине имеются навигатор и камеры заднего вида. Помимо этого, машина оборудована системами обеззараживания воздуха, климат-контроля и ГЛОНАСС», – говорится в сообщении.Новая машина скорой помощи уже впервые вышла в рейс. Клинские врачи отметили удобство автомобиля.
«Ходить в машине легко, ни за что не задеваешь. Все предметы первой необходимости находятся в лёгком доступе» - поделился врач Клинской подстанции скорой помощи. Евгений Тембер.Как отметили в пресс-службе, автопарк подстанции регулярно пополняют новые автомобили. Сейчас ежесуточно на страже здоровья стоят 12 бригад медиков.
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Лора Луганская