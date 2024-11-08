В Клину обсудили помощь незрячим людям

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин
Глава городского округа Клин Алёна Сокольская провела рабочую встречу-знакомство с вновь назначенным председателем подмосковного отделения Всероссийского общества слепых Мтварисой Датикашвили, главной темой беседы стала деятельность Клинского отделения ВОС и способы интеграции незрячих людей в жизнь общества, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В процессе встречи сформировалась идея о выборе нашего округа площадкой для интеллектуальных и творческих конкурсов, которые проводит Всероссийское общество слепых при поддержке правительства Московской области. Мы поддерживаем эту идею и будем всячески способствовать ее реализации», — подчеркнула Алёна Сокольская.Отмечается, что в Клину ведётся активная работа по предоставлению незрячим людям возможности участвовать в общественной и культурной жизни округа, сформирован фонд книг со шрифтом Брайля и аудиокниг, в большинстве храмов есть тактильные иконы, а для клинского отделения ВОС выделено отремонтированное помещение, где можно проводить различные мероприятия.
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