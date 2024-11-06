Для клинского лагеря «Горизонт» разрабатывают меню с национальными блюдами

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин
Меню, включающее в себя национальные блюда народов России, разрабатывают сотрудники клинского детского лагеря «Горизонт» совместно с Новосибирским институтом гигиены, сообщает пресс-служба администрации городского округа Клин.
Уникальность этой идеи отметила директор института Ирина Новикова.
Она также предложила сделать «Горизонт» научной площадкой федерального уровня по организации питания детей в детском лагере. О новом статусе «Горизонта» планируется объявить в ходе Всероссийского образовательного семинара для руководителей сферы детского отдыха, который будет проходить в феврале.
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«Центр «Горизонт» в Клину — единственный в России, который сделает вариативное меню по выбору блюд в детском питании с использованием кухни разных народностей. Мы окажем вам всестороннюю помощь и поддержку», — заверила Ирина Новикова.
Она также предложила сделать «Горизонт» научной площадкой федерального уровня по организации питания детей в детском лагере. О новом статусе «Горизонта» планируется объявить в ходе Всероссийского образовательного семинара для руководителей сферы детского отдыха, который будет проходить в феврале.
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Лев Каштанов