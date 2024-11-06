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Для клинского лагеря «Горизонт» разрабатывают меню с национальными блюдами

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Меню, включающее в себя национальные блюда народов России, разрабатывают сотрудники клинского детского лагеря «Горизонт» совместно с Новосибирским институтом гигиены, сообщает пресс-служба администрации городского округа Клин.
Уникальность этой идеи отметила директор института Ирина Новикова.

«Центр «Горизонт» в Клину — единственный в России, который сделает вариативное меню по выбору блюд в детском питании с использованием кухни разных народностей. Мы окажем вам всестороннюю помощь и поддержку», — заверила Ирина Новикова.


Она также предложила сделать «Горизонт» научной площадкой федерального уровня по организации питания детей в детском лагере. О новом статусе «Горизонта» планируется объявить в ходе Всероссийского образовательного семинара для руководителей сферы детского отдыха, который будет проходить в феврале.

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#детские лагеря
#еда
#клин
В Клину на зиму заготовили 2,5 тонн противогололёдных реагентов
06 ноября 2024, 16:40

Фото: пресс-служба ​Минчистоты МО

В Клину для зимней обработки территории городского округа подготовили около 2,5 тонн противогололёдных реагентов. Как сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета, их складируют на базе МБУ «Клинское городское хозяйство».
«Это реагенты на основе технических солей и абразивных реагентах, такие как песок, каменная крошка, песчано-щебёночная смесь. Подготовленного запаса хватит для поддержания в порядке городских улиц, тротуаров и общественных пространств. Если резерв будет исчерпан, его заблаговременно пополнят», – говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, клинские коммунальщики уже начали активную обработку дорог и тротуаров, межквартальных проездов, пешеходных зон, общественных пространств и дворов. Работа ведётся вручную и с использованием техники.

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#клин
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#коммунальные службы
#подмосковье
#московская область
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В округе Клин откроют агрошколу с рыбными прудами и теплицами
06 ноября 2024, 16:35

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Специализированную школу по подготовки кадров для агропромышленного комплекса Московской области откроют в городском округе Клин, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Проект «Агрошкола» представляет собой единое образовательное пространство для учеников 5–11 классов, которым будут предложены следующие направления обучения: агробизнес, сити-фермерство, основы инженерных технологий, ветеринарии и биоинженерии», — говорится в сообщении.
На территории школы разместят прудовое хозяйство, теплицы, а также спортплощадки и зону отдыха с пляжем. Планируется также проводить для учеников выездные занятия в Тимирязевской академии и встречи с клинскими фермерами.

Агрошколу в формате интерната собираются запустить в течение трёх лет в деревне Бирево округа Клин, учиться там смогут около 200 ребят.

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#клин
#школа
#агротуризм
#апк
#сельское хозяйство
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Подмосковные пенсионеры с начала года получили доплаты на 11,5 млрд рублей
06 ноября 2024, 16:34

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Жители Подмосковья с начала года получили более 11,5 млрд рублей в качестве доплаты к пенсии. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московкой области.
Ежемесячная доплата к пенсии назначается неработающим пенсионерам, получающим выплату меньше прожиточного минимума.
«Это одна из важных мер поддержки для наших пенсионеров. В регионе каждый месяц доплату получают около 260 тыс. человек. Сумма выплат с начала года составила более 11 млрд рублей. По решению губернатора размер доплаты пенсионерам старше 65 лет был увеличен до 20 тыс. рублей», – рассказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева.
Как уточнили в Минсоцразвития, доплату до 20 тыс. рублей получают неработающие пенсионеры старше 65 лет, проживающие в Подмосковье свыше 10 лет. Её назначают проактивно пенсионерам, которые проживают одни. А тем, кто живёт в семье с неработающими пенсионерами, нужно подать заявление. В регионе насчитывают порядка 35 тыс. получателей этой меры поддержки.

В регионе для пенсионеров также доступны такие меры поддержки, как бесплатный проезд в транспорте; бесплатные путевки в санаторий; бесплатное слухо- и зубопротезирование; компенсация за капремонт, субсидии на ЖКУ и другие льготы.

Подробнее об этом можно узнать на региональном портале госуслуг в разделе «Поддержка пожилых людей».

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#московская область
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7-8 ноября пройдет VIII Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Подмосковья
06 ноября 2024, 16:10

Фото: МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

7-8 ноября состоится VIII Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Подмосковья «Достижения медицинской науки в практику».
Мероприятие пройдет на базе МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 900 врачей разных специальностей, ординаторов и студентов медвузов приедут лично, более 2000 присоединятся по видеосвязи к своим коллегам. Также посетят съезд гости из других стран: Австрии, Армении, Германии, Казахстана, Китая, Турции и Узбекистана.

Съезд будет состоять из пленарных заседаний, сематических секций и симпозиумов по различным направлениям терапии, мастер-классов, круглых столов и дискуссий.

Главный терапевт городского округа Дубна Александр Вейкин в беседе с «Радио 1» сказал, что польза этого мероприятия не оценима.
«Во-первых, там дается самая последняя и самая актуальная информация, последние достижения и исследования. В глубинке у нас все это объять и получить невозможно. Во-вторых, мы объединяемся, врач — это командный игрок, особенно терапевт, он должен объединить вокруг себя узких специалистов для достижения главной цели — здоровье человека. И там, где медперсонал в хорошей команде, где главврач прислушивается к мнению коллег, там и результаты намного лучше», — поделился специалист.

По его словам, этот съезд поможет молодежи получить опыт от врачей-ветеранов, что тоже очень бесценно.
«Лучше учиться на чужих ошибках, особенно в нашем деле, когда ошибка чревата нехорошими последствиями. Это и профилактика, и новые возможности, и лечение самых тяжелых случаев. Мы все это вместе будем обсуждать», — рассказал о грядущем Съезде терапевтов Александр Вейкин.

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Россияне поделились, сколько времени тратят на сборы на работу
Опрос: Каждый третий тратит от 41 до 60 минут на сборы на работу
06 ноября 2024, 15:59

Фото: iStock/SbytovaMN

Опрос сервиса «Работа.ру» показал, что 33% россиян тратят от 41 до 60 минут на сборы на работу.
Отмечается, что 18% респондентов тратят на это от 21 до 40 минут, а 6% россиян способны собраться менее чем за 20 минут. Как пишет RT, 31% собирается на работу от одного до двух часов.

До этого консультант в области построения эффективного бизнеса и управления персоналом Карина Биберсова-Кржановская заявила, что при определённом усердии и понимании, чего именно хочется, человек может достичь руководящей должности.

«Если человек становится руководителем, когда хотел этого и осознанно к этому шёл. В этом случае, каждый раз поднимаясь по карьерной лестнице, у него не будет деструктивного страха быть уволенным, так как он будет уверен, что если его уволят, то он сможет найти себе альтернативную работу. Именно такой путь к позиции руководителя можно назвать закономерным и системным. Именно такой станет успешным руководителем», – пояснила в беседе с RuNews24.ru Биберсова-Кржановская.

Ранее исследование «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» показало, что 61,1% россиян считают свою работу стрессовой.

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#исследование
#человек
#работа
#опрос
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Для каширских долголетов организовали занятия фитнесом с гантелями
06 ноября 2024, 15:43

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Тренировки по фитнесу с гантелями проводят для участников проекта «Активное долголетие» в Кашире, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Занимаясь с гантелями ежедневно всего по 20 минут, можно укрепить мышцы всего тела и улучшить осанку. Такая фитнес-программа особенно хороша тем, что руки с отягощениями выполняют естественные физиологические движения, что снимает лишнюю нагрузку с суставов и позвоночника», — отмечается в сообщении.
Занятия фитнесом для членов клуба «Активное долголетие» в ноябре будут проходить 1, 12 и 14 числа с шести до семи вечера по адресу: микрорайон Ожерелье, Советская улица, дом №27.

Присоединится к программе «Активного долголетия» могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет, расписание занятий размещено по ссылке. Запись открыта по телефону: 7 (49669) 28-147.

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#фитнес
#активное долголетие
#спорт
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Глава СПЧ Фадеев прокомментировал традицию «укутывать» женщин
06 ноября 2024, 15:37

Фото: iStock/ SeanWang

Глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев прокомментировал традиции женских костюмов у различных народов России.
Он отметил, что традиция целиком закрытой одежды для мусульманок для России чужая и была привезена откуда-то извне.

Повод для комментария — выставка «Традиционные женские образы в России», которая открылась в среду 6 ноября в Совфеде. Фадеев говорит, что среди огромного количества женских костюмов нет ни одного тёмного и закрытого, какой сегодня пытаются навязать женщинам, которые исповедуют ислам.

«Говорят, эта новая традиция — закутанная женщина с головы до ног. Это чья традиция? Возможно, традиция, но принесенная извне, это не наша традиция, а нашу традицию мы видим здесь, традиции многих народов России, которые здесь жили столетиями, тысячелетиями», — отмечает глава СПЧ.

Фадеев считает, что современная Россия стоит перед выбором — между полностью покрытой женщиной и своими традициями женского образа.

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#россия
#ислам
#женщина
#спч
#традиции
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Элементом благоустройства парка «Сказка» станет игровой комплекс «Змей Горыныч»
06 ноября 2024, 15:04

Фото: пресс-служба Минблаго МО

Протвинский парк «Сказка» благоустроят в будущем году. Там планируют установить большой игровой комплекс «Змей Горыныч», сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«В следующем году мы благоустроим парк «Сказка» в Протвино. На территории проложат 1,7 км. дорожек и тропинок, установят современную детскую площадку с комплексом «Змей Горыныч», который будет включать различные игровые элементы для детей всех возрастов», – поделился планами зампред правительства – министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Детская игровая площадка будет разделена на две зоны – для детей от 3 до 7 и от 7 до 12 лет. Игровой комплекс «Змей Горыныч» будет включать лазательный комплекс, качели, балансиры, карусели, горки и арт-объекты в виде голов змея со слуховыми трубами. Также в этой зоне появится полоса препятствий.

Для детей младшего возраста создадут отдельную зону рядом с подпорной стеной у Дома учёных. Там разместят деревянный лабиринт, качалки-балансиры, канатные дорожки и песочницу.

Кроме игровых площадок, в парке будут предусмотрены зоны отдыха. Важным аспектом проекта станет озеленение парка. А освещение на дорожках и площадках обеспечит безопасность посетителей.

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#министерство благоустройства мо
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#детская площадка
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Мосгорсуд пересмотрит решение о замене наказания Дельпаля
06 ноября 2024, 15:04

Фото: iStock/ gorodenkoff

Мосгорсуд вернул в работу дело фигуранта «Baring Vostok» Филиппа Дельпаля в Тверской суд города Москвы для пересмотра наказания, информирует ТАСС.
«Постановление Тверского районного суда отменить, материалы направить на новое рассмотрение в ином составе суда», — заявила судья.

Немного ранее МВД объявило Дельпаля в розыск, инспекция ФСИН ходатайствовала в суде из-за неисполнения подсудимым обязанностей, которые на него возложили. 23 сентября Тверской суд Москвы не позволил заменить условный срок на реальный фигуранту дела «Baring Vostok» Филиппу Дельпалю. Суд отклонил требование ФСИН. Чуть позже данное решение обжаловала прокуратура.

В 2021 году суд приговорил к условным срокам заключения семь человек, которые растратили 2,5 миллиарда рублей банка «Восточный». Основатель инвестиционного фонда «Baring Vostok» Майкл Калви был осуждён на 5,5 лет условно, а его деловой партнер Филипп Дельпаль получил условный срок в 4,5 года. В июне прошлого года срок Калви сократили до 4,5 ​лет, а Дельпаля до 3,5 лет.

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