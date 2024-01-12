Конференция «XIV Открытые Абакумовские чтения» состоится в Московской области

В Коломне пройдет конференция «XIV Открытые Абакумовские чтения». Об этом сообщила пресс-служба министерства

16 февраля в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» состоится ежегодная Научно-практическая конференция «XIV Открытые Абакумовские чтения».

«Темой конференции является «Современный музей в провинции». В рамках программы обсудят вопросы творческого наследия в коллекции музея, его имиджа и маркетинга, форматов работы с посетителями, цифровых технологий и маркетинга», — поделились в ведомстве.









Кроме этого, в рамках мероприятия обсудят актуальные проблемы музейного дела, где гости смогут обменяться опытом и знаниями, найти востребованные инновационные решения. Данная конференция повысить экспертность и компетентность сотрудников сферы культуры.





Стоит отметить, что начало программы в 12:00.