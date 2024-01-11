В Кашире пройдет торжественное награждение победителей конкурса рождественской открытки

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира
В Кашире участников конкурса рождественской открытки «Счастливое Рождество» пригласили на награждение. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Состоялось заседание жюри и определение победителей окружного семейного конкурса рождественской открытки «Счастливое Рождество». Ежегодный конкурс на лучшую рождественскую открытку проводится в городском округе Кашира и уже давно стал традиционным любимым конкурсом маленьких каширян», — подчеркнули в пресс-службе администрации.
Стоит отметить, что в общей сложности на конкурс было прислано порядка 200 работ юных жителей округа в возрасте от 3 до 18 лет.
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