В Мытищах наградили победителей конкурса «ЭкоПодмосковье 2023»

Фото: Радио 1
Конкурс уже четвертый год организован Общественной Палатой Московской области при поддержке Московской областной Думы и Российского Экологического Общества.
В этом году в конкурсе было более 3000 эко проектов с участием более 7000 детей и подростков. В нем участвовали образовательные учреждения из всех 57 муниципалитетов Московской области, более 1000 образовательных учреждений – детские сады, школы, развивающие кружки и клубы, училища, колледжи, университеты и институты.
В этом году правила Конкурса были усложнены. Была задача увидеть более качественные, проработанные работы, чтобы все участники и наставники конкурса, смогли познакомиться с авторами эко проектов, поделиться опытом и новыми знаниями.
Фото: Радио 1
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«Конкурс зародился в Мытищах, его цель - образование и просвещение детей в экологию. Конкурс является самым главным инструментом и площадкой для обмена мнениям. За 4 года мы накопили огромную базу работ. Более 8 тысяч рисунков и плакатов, все они находятся в открытом доступе, где каждый ребенок может посмотреть, пообщаться с автором, и в следующем конкурсе равняться на самые лучшие работы», - отметил Илья Ермаков член общественной палаты Московской области, член общественной палаты города Мытищи, координатор детского конкурса экологических проектов МО «ЭкоПодмосковье».
Фото: Радио 1
«В моей работе нарисован кит, который выплескивает различные отходы. Этим я хотела показать, что многие люди загрязняют природу, и вот какие от этого последствия. Здорово, что здесь много эко работ и все они посвящены нашей природе, очень важно сохранять и оберегать ее», - поделилась Лера участница конкурса из города Павловский Посад.Победителям вручили грамоты от Российского экологического общества, Московской областной Думы и Общественной палаты Московской области и подарки от партнеров проекта. При этом, все участники получили памятные дипломы по электронной почте , а наставники благодарности.
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Дана Игумнова