Подмосковные музеи в новогодние праздники приняли около 42 тыс посетителей

Фото: пресс-служба Минкульта МО
Государственные музеи Подмосковья со 2 по 8 января посетили без малого 42 тыс человек. Самым популярным оказался «Новый Иерусалим», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Видим стабильных интерес жителей и гостей региона к выставкам в наших музеях во время новогодних праздников. В начале года там побывали почти 42 тыс человек. Самым популярным стал историко-художественный музей «Новый Иерусалим» в городском округе Истра, который посетили 11,5 тыс человек», – сказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.На втором месте по числу посетителей – Звенигородский государственный музей-заповедник. Он принял 8,4 тыс человек. Замыкает тройку Серпуховский историко-художественный музей, куда пришли почти 5 тыс посетителей.
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