Конкурс «Играй, гармонь, в Котельниках» собрал музыкантов из 22 муниципалитетов

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники
Артисты из 22 муниципалитетов Подмосковья приняли участие в областном фестивале-конкурсе исполнителей народных песен и музыки на ручных гармониках «Играй, гармонь, в Котельниках». Он прошёл в Доме культуры «Белая Дача», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Конкурсная программа состояла из 65 номеров в исполнении хоров, вокальных ансамблей, дуэтов, трио и солистов. Гран-при фестиваля в номинации «Ансамбль» завоевал Народный коллектив хор «Русская песня» из Саввинской слободы Одинцовского городского округа», – отметили в пресс-службе.Участников из Котельников наградили дипломами лауреатов. Лауреатом I степени в номинации «Ансамбли» стал Народный коллектив «Фольклорный ансамбль «Русская песня», лауреатом III степени в номинации «Гармоника» – Михаил Власов, лауреатом III степени в номинации «Ансамбли» – Народный коллектив «Хор русской песни «Белая Дача» им. А. В. Прокошиной.
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