Конкурс в Котельниках соберёт 65 исполнителей на ручных гармониках

В Котельниках 4 ноября состоится областной фестиваль-конкурс исполнителей народной песни и музыкальных произведений на ручных гармониках «Играй, гармонь, в Котельниках». Для участия подано 65 заявок из 22 городских округов Подмосковья, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.