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Конкурс в Котельниках соберёт 65 исполнителей на ручных гармониках

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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В Котельниках 4 ноября состоится областной фестиваль-конкурс исполнителей народной песни и музыкальных произведений на ручных гармониках «Играй, гармонь, в Котельниках». Для участия подано 65 заявок из 22 городских округов Подмосковья, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Оценивать выступления будет жюри под председательством теле- и радиоведущей, музыкального редактора и журналиста Элеоноры Филиной. В программе фестиваля-конкурса – выступления исполнителей народной песни и исполнителей на ручных гармониках, а также участников фестиваля прошлых лет», – говорится в сообщении.
Фестиваль будет проходить по адресу: Котельники, микрорайон Белая Дача, д.3, Дом культуры «Белая Дача».



Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Вход для зрителей будет свободным.

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В школах Каширы отпраздновали День народного единства
02 ноября 2024, 17:21

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Во всех образовательных учреждениях Кашира накануне Дня народного единства провели тематические мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Участники акции «Окна единства» украсили окна классов праздничными поздравлениями и тематическими трафаретами. Школьники также приняли участие в интеллектуальной игре «Колесо истории», классных часах, беседах, спортивных соревнованиях, викторинах и других мероприятиях», – рассказали в администрации.
Помимо этого, юные каширяне приняли участие во Всероссийской программе «Мы – граждане России!». Она нацелена на то, чтобы получение первого в жизни паспорта стало для подростков особенным и запоминающимся.

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#праздник
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В Подмосковье открыли Музей ложки с 350 экспонатами
02 ноября 2024, 17:01

Фото: секретарь местного отделения ЕР Константин Михальков

В деревне Ложки городского округа Солнечногорск открылся Музей ложки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Фото: секретарь местного отделения ЕР Константин Михальков

«В доме культуры двери для посетителей открыл Музей ложки. В коллекции музея – около 350 ложек начиная от старинной ложки XIV века и заканчивая современными ложками, которые мы каждый день используем в быту. В экспозицию входят отделы «Солдатская ложка», «Олимпийская ложка», «Фитнес-ложки» и другие», – отметили в администрации.
Фото: секретарь местного отделения ЕР Константин Михальков

Для первых посетителей музея провели мастер-классы по изготовлению ложек, чаепитие и экскурсии по залам.

Фото: секретарь местного отделения ЕР Константин Михальков

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#музей
#культура
#солнечногорск
#подмосковье
#московская область
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В Каширском краеведческом музее откроется печатная мастерская
02 ноября 2024, 14:58

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

3 ноября в 14:30 в Каширском краеведческом музее откроется небольшая печатная мастерская, где каждый желающий сможет попробовать себя в роли мастера, создать уникальные оттиски и распечатать открытки, ​сообщает пресс-служба администрации ​городского округа.
Линогравюра — это техника гравировки на линолеуме, используемая для создания печатных форм для высокой печати. Она появилась на рубеже XIX–XX веков вместе с изобретением линолеума.

В России одним из первых серьёзно занялся этой техникой Иван Павлов. С 1909 года он начал использовать линогравюру для обложек и иллюстраций вместо сложных литографии и цинкографии.

В день акции на мастер-классы действует единый билет. Подробные условия участия можно найти на сайте музея. Ограничение по возрасту — 12 .

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#кашира
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#подмосковье
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Ансамбль танца «Рассвет» из Котельников стал лауреатом фольклорного фестиваля
02 ноября 2024, 13:18

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники

Образцовый коллектив Ансамбль народного танца «Рассвет» из Котельников стал лауреатом I и II степеней на окружном фестивале русского народного творчества «Народные истоки». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Подопечные руководителя коллектива Надежды Гончаровой представил в конкурсной программе три хореографических композиции: «Сударыня», «Гуляй, село, весело» и «Заплетись, плетень». Первые две были удостоены звания лауреатов II степени, а композиция «Заплетись, плетень» стала лауреатом I степени», – отметили в администрации.
Там добавили, что мастерство в танце, пении и фольклоре на фестивале продемонстрировали более 400 участников.

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Каширская поэтесса Елена Кирюхина приняла участие в творческом турнире
01 ноября 2024, 19:33

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Елена Кирюхина из Каширы стала участницей областного творческого турнира «Поэтический ринг». Он прошёл в культурно-просветительском центре «Дубрава» имени протоиерея Александра Меня, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
На мероприятие собрались более 150 участников старшего возраста из 16 городских округов Подмосковья. Участники представили стихотворения собственного сочинения на тему «У природы нет плохой погоды».
«Такие мероприятия способствуют повышению эмоционального и творческого уровня пожилых людей, занимающихся поэтическим творчеством, дают возможность обмениваться опытом», – поделилась Елена Николаевна.
Как сказали в пресс-службе, «Поэтический ринг» стал замечательной возможностью для участников не только поделиться своим творчеством, но и найти единомышленников, обменяться опытом и вдохновением.

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Музей «Новый Иерусалим» присоединится к акции «Ночь искусств»
01 ноября 2024, 18:43

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

3 ноября во всех регионах России пройдет традиционная ежегодная акция «Ночь искусств», приуроченная ко Дню народного единства.
Музей «Новый Иерусалим» присоединится к акции.
В программе в этот вечер — лекции, экскурсии и многое другое, в том числе можно будет бесплатно посетить постоянную экспозицию и выставку-лабораторию «Невидимы и свободны. Три взгляда на советский модернизм 1920-1930-х».

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Руководитель отдела по связям с общественностью Музейно-выставочного комплекса Московской области «Новый Иерусалим» Марина Зацепина в беседе с «Радио 1» сообщила, что в акции Музей «Новый Иерусалим» принимает участие уже много лет, и есть посетители, которые приходят из года в год.
«Мы стараемся каждый год чем-то особенным порадовать наших посетителей. В этом году гвоздем нашей программы станет необычный спектакль-перфоманс на выставке «Невидимы и свободны. Три взгляда на советский модернизм 1920-1930-х». Смысл перфоманса в том, что выпускники театральных училищ будут читать воспоминания-строки из дневников художников, работы которых представлена на этой выставке. В 18:00 на выставке будем ждать всех на спектакль-перфоманс», — рассказала собеседница.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

По ее словам, такой спектакль будет интересен публике старшего возраста, но и для детей предусмотрена не менее интересная программа.
«Детский центр готовит свою программу и будет работать с 18:00 до 21:00 бесплатно. Также детский центр подготовил выставку «Лето. Краски. Музей». Каждый год летом ребята занимались в нашем центре, выходили рисовать, и к пятилетию центра мы собрали лучшие работы юных авторов на одной выставке, их как раз можно будет увидеть в рамках акции. Еще мы готовим мастер-класс «Городской пейзаж». Ребята вдохновятся работами художников и создадут свои творения сами или вместе с родителями», — поделилась руководитель отдела по связям с общественностью Музейно-выставочного комплекса Московской области «Новый Иерусалим».

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Она добавила, что акция «Ночь искусств» дружественная и добрососедская, она помогает познакомиться с музеем, и узнать, что нового планируется.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

«Мы с удовольствием открываем двери, все будет бесплатно. Единственное уточнение: на мастер-классы и экскурсии нужно будет заранее записаться», — уточнила Зацепина.

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В турнире «Поэтический ринг» приняли участие талантливые долголеты из 16 городов Подмосковья
01 ноября 2024, 13:42

Фото: Министерство социального развития Московской области

30 октября в культурно-просветительском центре «Дубрава» состоялся областной творческий конкурс «Поэтический ринг», организованный Комплексным центром «Сергиево-Посадский», сообщает Министерство социального развития Московской области.
В мероприятии приняли участие более 150 талантливых людей старшего возраста из 16 городских округов Подмосковья.

Участникам выпал шанс обсудить свои произведения в литературной гостиной объединения «Свиток» и получить ценные советы от опытных поэтов. Музыкальная гостиная «Музыка осени» создала атмосферу вдохновения, наполнив помещение мелодиями, которые гармонично сочетались с поэтическими строками.

Кроме того, участники посетили экскурсии в церковь на месте убиения протоиерея Александра Меня и «Музей дороги». Это добавило мероприятию глубины и значимости, связав искусство с историей и культурой региона.

Фото: Министерство социального развития Московской области

Творческий конкурс проходил в два этапа: на первом этапе участники сочинили собственные стихи на тему «У природы нет плохой погоды», а на втором жюри предоставило участникам первые две строки стихотворения, а участники должны были придумать продолжение, продемонстрировав своё мастерство и творческий потенциал.

«Сегодня мы собрались здесь не просто для того, чтобы соревноваться, а чтобы отпраздновать силу слова и вдохновение, которое оно приносит в наши жизни. Поэзия — это не просто искусство, это способ передать свои мысли и эмоции, создать мост между сердцами», — подчеркнула директор комплексного центра «Сергиево-Посадский» Ольга Кондратьева.

По результатам конкурса определились победители:

1 место: Зиновьев Константин Петрович, город Клин.

2 место: Гордон Татьяна Даниловна, город Серпухов.

3 место: Корнаухова Ольга Владимировна, город Серпухов.

Кроме того, специальными призами от Сбербанка были награждены Тушина Елена Николаевна, Дробина Яна Валентиновна и Леликов Геннадий Алексеевич.

Творческий турнир «Поэтический ринг» предоставил участникам возможность не только продемонстрировать своё творчество, но и найти единомышленников, обменяться опытом и получить вдохновение.

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Подмосковье названо лауреатом конкурса «Самый читающий регион»
31 октября 2024, 22:18

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Московская область стала лауреатом конкурса «Самый читающий регион 2024». Жюри высоко оценило региональный проект «Фантастика в чертежах: «конструктор будущего» Сергея Королёва», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«Проект объединил предприятия Роскосмоса с библиотеками и образовательными учреждениями области. На звание самого читающего региона претендовали 89 областей, краёв, республик и округов России. Оценивались самые яркие начинания в сфере поддержки чтения и литературы – от масштабных фестивалей и конкурсов до виртуальных выставок и благотворительных акций», – отметили в ведомстве.
Учитывались также инициативы по сохранению литературных традиций, статистика по книжной отрасли и читательской инфраструктуре. Кроме Московской области, в список лауреатов вошли Белгородская область и Ханты-Мансийский автономный округ. «Литературным флагманом России» названа Башкирия. Новосибирской области присвоен статус «Территория книги и чтения».

Как рассказали в министерстве, в Подмосковье работает 921 библиотека, туда записаны порядка 2 млн читателей. Библиотечный фонд превышает 8 млн книг. Благодаря приложению «МОё Подмосковье. Библиотеки» и переходу на единый электронный каталог стало удобнее искать, заказывать и забирать нужную книгу.

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Фестиваль творчества пожилых людей собрал в Кашире около 70 участников
31 октября 2024, 18:15

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В Культурно-досуговом центре «Родина» в Кашире прошёл ежегодный Окружной фестиваль творчества пожилых людей «Молодеем душой». Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«На сцене выступили более 70 красивых и талантливых людей, которые подарили себе и зрителям радость и много положительных эмоций. Программа включала 36 вокальных, танцевальных, поэтических и театральных номеров», – отметили в администрации.
Там добавили, что фестиваль уже более 15 лет является площадкой для творческого общения активных пожилых жителей городского округа Кашира.

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