Концерт академического камерного женского хора пройдет в Подмосковье

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В Раменском 9 июня состоится концерт академического камерного женского хора. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятие пройдет во Дворце культуры «Сатурн» в городском округе Раменское.
На концерт смогут попасть все желающие. Вход свободный, а начало концертной программы в 16:00. Подробности о мероприятии можно найти на официальном сайте Дворца культуры.
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«Коллектив является лауреатом международных хоровых конкурсов не только в России, но и за рубежом. Женский хор награжден серебряными медалями пяти Всемирных хоровых олимпиад. В его репертуар входят произведения русской и зарубежной классики, духовной, фольклорной и современной музыки», — рассказали в министерстве.
На концерт смогут попасть все желающие. Вход свободный, а начало концертной программы в 16:00. Подробности о мероприятии можно найти на официальном сайте Дворца культуры.
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Мира Полтева