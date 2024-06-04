Опубликована программа литературного фестиваля «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ»

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В историко-литературном музее-заповеднике Александра Пушкина 7 июня открывается литературный фестиваль «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ». Как сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области, в год 225-летия со дня рождения великого поэта фестиваль решили провести в Больших Вязёмах – усадьбе, связанной с его именем.
«Фестиваль является одним из самых ярких литературных событий региона. Он предоставляет площадку для свободного выражения молодых талантливых авторов, даёт пространство для демонстрации красоты и актуальности поэтического творчества. На фестивале пройдут художественные чтения российских актёров и поэтов, будут представлены музыкальные и театральные программы, поставленные по великим произведениям русской литературы», – говорится в сообщении.В день открытия фестиваля в программе – моноспектакль народного артиста России Константина Райкина «Самое любимое». Он прочтёт стихи Александра Пушкина, Давида Самойлова, Николая Заболоцкого, Николая Рубцова и Осипа Мандельштама.
8 июня гостей праздника поэзии ждёт спектакль народного артиста России Виктора Сухорукова «Счастливые дни». Это монолог о людях, встречах и расставаниях, о дружбе и предательстве.
В тот же день зрители оценят музыкально-драматический мультимедийный проект артистов и музыкантов содружества «САМи». В основе программы – поэтические монологи народного артиста России Алексея Кравченко, актёров театра и кино Даниила Страхова и Сергея Шнырёва. В их исполнении прозвучат стихи Пушкина, Тарковского, Самойлова и других. Спектакль будут сопровождать произведения композитора Алексея Айги в исполнении ансамбля «4΄33΄΄».
9 июня запланированы выступления артистов и поэтов. Вход на фестиваль в этот день будет свободным. Билеты можно купить на сайте.
Фестиваль проходит в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других её событиях можно узнать на туристическом портале Московской области.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
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