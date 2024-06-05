В Звенигородском манеже проведут лекцию о Чехове

В историко-литературном музее-заповеднике Александра Пушкина 7 июня открывается литературный фестиваль «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ». Как сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области, в год 225-летия со дня рождения великого поэта фестиваль решили провести в Больших Вязёмах – усадьбе, связанной с его именем.