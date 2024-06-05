В Звенигородском манеже проведут лекцию о Чехове

Фото: iStock/engineervoshkin
Лекция «Путешествие А.П. Чехова на Сахалин и Восток» состоится в Звенигородском манеже в ближайшую субботу, 8 июня, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«Антон Павлович Чехов съездил на Сахалин в 1890 году. После своего восьмимесячного путешествия он в 1895 году выпустил книгу «Остров Сахалин», в которой описал жизни заключенных и природу острова», — говорится в сообщении.Лекцию прочитает один из ведущих специалистов по Чехову, член чеховской комиссии Российской академии наук, заведующий Домом-музеем А. П. Чехова, кандидат филологических наук Эрнест Орлов.
Лекция начнётся в 16:00, билет стоит 150 рублей, приобрести его можно онлайн.
Звенигородский манеж находится по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, Звенигород, улица Московская, дом №31/2.
Читайте также:
Зарайск принимает участие в конкурсе «Культурная столица 2026 года»
Организаторы рассказали о сюрпризах юбилейного фестиваля искусств Чайковского
Опубликована программа литературного фестиваля «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ»
Лев Каштанов