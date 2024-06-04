Организаторы рассказали о сюрпризах юбилейного фестиваля искусств Чайковского

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Международный фестиваль искусств Петра Чайковского стартует 21 июня в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике композитора в Клину. О программе фестиваля на пресс-конференции рассказали его организаторы, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Одна из особенностей фестиваля – концерты под открытым небом. Музыканты выступают на открытой площадке Большой поляны музея-заповедника.
Подмосковье – лидер по количеству проводимых культурных мероприятий, а фестиваль Чайковского – визитная карточка региона.
Фестиваль завершится 30 июня 2024 года. Приобрести билеты можно на сайте музея.
Фестиваль искусств Петра Чайковского – одно из главных культурных событий страны, реализуемое в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.
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«Пётр Ильич Чайковский – мой любимый композитор с детства. Из-за него я начал заниматься классической музыкой. В Клину ты находишься там, где дух Чайковского помогает, даёт полную свободу, благодаря чему ты возвышаешься. Он был не только гением мелодии и гармонии, но и умнейшим человеком», – сказал на пресс-конференции в ТАСС художественный руководитель проекта, Герой Труда, народный артист СССР Юрий Башмет.
Подмосковье – лидер по количеству проводимых культурных мероприятий, а фестиваль Чайковского – визитная карточка региона.
«В этом году мы проводим юбилейный, десятый фестиваль. Он стал настоящей традицией и ежегодно стремится к разнообразию концертных программ. Концерты, звучащие из года в год, дарят незабываемые впечатления тысячам гостей. Фестиваль постоянно развивается, а его программы расширяются, что вызывает неподдельный интерес у публики. Билеты на него очень сложно достать – они распродаются практически в первые дни фестиваля», – отметил замминистра культуры и туризма Московской области Павел Родин.Музей-заповедник Петра Чайковского – одна из крупнейших концертных площадок, где проходит около 200 концертов за год. Фестивали на его территории сопровождаются выставочными проектами. Один из них организуют специально к открытию X Международного фестиваля искусств.
«На входе мы организуем выставку, которая будет встречать гостей. Она посвящена десятилетию нашего проекта. Этот год знаковый для нас по многим позициям: 10 лет фестивалю и скромный юбилей у музея. В этом году нам исполняется 130 лет. Как всегда, мы удивим зрителей. Первое – это сцена. Не буду раскрывать все секреты, но это будет ярко и необычно. Также в этом году меняется конфигурация зала. Это будет амфитеатр, благодаря чему верхним рядам будет лучше видно сцену», – рассказал директор музея-заповедника Игорь Корнилов.Для городского округа Клин фестиваль Чайковского – масштабное культурное и знаковое событие. Ежегодно на концерты в музей-заповедник приезжают зрители не только со всего Подмосковья, но и из других регионов.
«В рамках стратегии нашего губернатора Андрея Воробьёва Клин по сути стал новым туристическим кластером Подмосковья. У нас открываются новые гостиницы, хотя 10 лет назад в городе не было ни одной, кафе, рестораны, сувенирные лавочки. Округ становится красивее и уютнее. В рамках нацпроектов в Клину благоустраиваются вело-пешеходные маршруты, парки, набережная, арт-пространство улицы Чайковского и другие локации», – рассказала глава городского округа Алёна Сокольская.В этом году в программе фестиваля пройдут восемь больших концертов разных жанров на Большой поляне музея-заповедника, а также концерт для жителей и гостей города в Клинской детской школе искусств им. П. И. Чайковского в Клину. Международная музыкальная академия для одарённых детей представит серию мастер-классов в рамках Общероссийской программы «Юрий Башмет– молодым дарованиям России».
Фестиваль завершится 30 июня 2024 года. Приобрести билеты можно на сайте музея.
Фестиваль искусств Петра Чайковского – одно из главных культурных событий страны, реализуемое в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.
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Лора Луганская