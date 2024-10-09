В Красногорске хор русской песни «Надежда» выступил в пансионате «Опека»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
В Красногорске состоялся концерт хора русской песни «Надежда» для пожилых людей в пансионате «Опека». Мероприятие оставило незабываемые впечатления у зрителей, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
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