Московский камерный оркестр Musica Viva выступил для раненых бойцов СВО

Фото: istockphoto/Tomasz Śmigla
Московский камерный оркестр Musica Viva активно проводит концерты для раненых бойцов специальной военной операции (СВО). Эти выступления проходят как на площадках концертных организаций, так и в госпиталях, в сотрудничестве с благотворительным фондом «Наша сила добра». Об этом сообщил 9 октября департамент культуры Москвы.
Фонд «Наша сила добра» основали в марте 2023 года. Его цель — помочь участникам СВО с ограниченными возможностями адаптироваться к жизни и научиться необходимым навыкам.
Сотрудничество между фондом и оркестром началось 23 января, когда десять раненых бойцов, включая инвалидов-колясочников, посетили концерт в московском зале «Зарядье». Позже они стали зрителями в Большом зале Московской государственной консерватории и Концертном зале имени П. И. Чайковского.
Кроме того, участники СВО и их семьи могут воспользоваться 10-процентной скидкой на рыбных рынках в Северо-Западном и Восточном округах Москвы. Эта программа охватывает рынок «Москва — на волне» и недавно открывшийся рынок в Митине.
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Сотрудничество между фондом и оркестром началось 23 января, когда десять раненых бойцов, включая инвалидов-колясочников, посетили концерт в московском зале «Зарядье». Позже они стали зрителями в Большом зале Московской государственной консерватории и Концертном зале имени П. И. Чайковского.
Кроме того, участники СВО и их семьи могут воспользоваться 10-процентной скидкой на рыбных рынках в Северо-Западном и Восточном округах Москвы. Эта программа охватывает рынок «Москва — на волне» и недавно открывшийся рынок в Митине.
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Лия Мурадьян