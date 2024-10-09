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Московский камерный оркестр Musica Viva выступил для раненых бойцов СВО

Московский камерный оркестр Musica Viva проведет концерты для раненых бойцов СВО
09 октября 2024, 12:35
Фото: istockphoto/Tomasz Śmigla

Фото: istockphoto/Tomasz Śmigla

Московский камерный оркестр Musica Viva активно проводит концерты для раненых бойцов специальной военной операции (СВО). Эти выступления проходят как на площадках концертных организаций, так и в госпиталях, в сотрудничестве с благотворительным фондом «Наша сила добра». Об этом сообщил 9 октября департамент культуры Москвы.
Фонд «Наша сила добра» основали в марте 2023 года. Его цель — помочь участникам СВО с ограниченными возможностями адаптироваться к жизни и научиться необходимым навыкам.

Сотрудничество между фондом и оркестром началось 23 января, когда десять раненых бойцов, включая инвалидов-колясочников, посетили концерт в московском зале «Зарядье». Позже они стали зрителями в Большом зале Московской государственной консерватории и Концертном зале имени П. И. Чайковского.



Кроме того, участники СВО и их семьи могут воспользоваться 10-процентной скидкой на рыбных рынках в Северо-Западном и Восточном округах Москвы. Эта программа охватывает рынок «Москва — на волне» и недавно открывшийся рынок в Митине.

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#москва
#концерт
#семьи
#программа
#фонд
#сво
Уникальная клинская библиотека стала участницей всероссийского конкурса
08 октября 2024, 17:11

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Модельная библиотека «PRОзнание», менее года назад открывшаяся при лицее им. Д. И. Менделеева в Клину, участвует во всероссийском конкурсе «ПРОдвижение» в номинации «Библиотека как бренд», сообщает пресс-служба администрации городского округа Клин.
«Приём заявок на участие завершился 1 октября и после этого начался конкурсный этап, он продлится до 1 ноября. Победителей объявят 3 ноября, они получат дипломы, денежные призы и памятные подарки», — говорится в сообщении.
Библиотека «PRОзнание» является первой в Московской области модельной библиотекой. Её посещают не только ученики лицея, но и ребята из соседних школ и детских садов.

Ранее сообщалось, что всего от Московской области в конкурсе «ПРОдвижение» участвуют семь библиотек. Помимо клинской, это библиотеки Воскресенска, Егорьевска, Зарайска, Жуковского, Истры и Королёва.

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#клин
#библиотека
#конкурс
#культура
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Серпуховские артисты цирка стали лауреатами Всероссийского фестиваля
08 октября 2024, 09:31

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Воспитанницы цирковой студии «Марион» серпуховского дворца культуры «Исток» Анна Джуринская и Ольга Красневская получили награды пятого Всероссийского фестиваля любительских цирковых коллективов «Мой чудесный цирк! Отрада зажигает звезды», сообщает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
«Представительницы Серпухова вошли в число лучших. Анна Джуринская стала лауреатом II степени, а Ольга Красневская - лауреатом III степени», — говорится в сообщении.
Участники фестиваля демонстрировали свои навыки и искусство в разных цирковых жанрах. Для жюри и зрителей выступали акробаты, жонглёры, эквилибристы, представлены были и различные оригинальные номера.

Фестиваль проводился в Москве 6 октября.

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#серпухов
#цирк
#культура
#награды
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В Серпухове открылась выставка резьбы по дереву
08 октября 2024, 09:17

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Выставка резьбы по дереву «От ремёсел к искусству» открылась в Музейно-выставочном центре Серпухова, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В экспозиции представлено около 220 работ таких мастеров, как Сергей Уласевич и Иван Мурзенко, а также его учеников: Александра Юнашева, Сергея Силаева, Матвея Красивова, Александра Есипова и Владимира Маркина», — говорится в сообщении.
Посетители выставки смогут увидеть различные резные скульптуры, игрушки, деревянные резные панно и многое другое.

Отмечается, что на открытии выставки Иван Мурзенко провёл для всех желающих мастер-класс резьбы по дереву.

Выставка будет работать до 30 октября.

Музейно-выставочный центр расположен по адресу: город Серпухов, улица Горького, дом №5-б.

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#серпухов
#выставка
#музей
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Как в Подмосковье прошло общеобластное мероприятие «Парки. Осень. Заряжай!»
07 октября 2024, 18:19

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

5 октября в парках Подмосковья состоялось общеобластное мероприятие «Парки. Осень. Заряжай!». В 70 парках разных уголков Московской области побывали свыше 30 тысяч человек. Такие данные огласили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Для гостей прошли мастер-классы и лекции с приглашенными экспертами, ярмарки, спортивные соревнования, музыкальные и театральные концерты. В некоторых парках прошел забег в дождевиках «На перегонки с осенью». После всех активностей посетителей ждал горячий чай и сладкие угощения.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

  • В городском округе Дубна в парке прошел забег, мастер-класс по карвингу, ярмарка «Ремесленников Дубны» и фотосессия у самовара. Для детей была организована анимация и различные интересные конкурсы.
  • В городском округе Реутов также состоялся спортивный забег и лекция по планированию территории участка методом пермакультуры от Татьяны Чистяковой — ландшафтного архитектора и дизайнера. В творческих мастер-классах, которые проходили тоже на площадке, могли принять участие посетители разных возрастов. Завершилось мероприятие концертной программой студии-школы Аллы Духовой Todes.
  • В городском округе Воскресенск прошел спортивный забег «Воскресенская верста-2024», ярмарка народных промыслов, где гости могли приобрести самую разную продукцию. Также на площадке работала фотозона в осеннем стиле. Концертная программа, в которой приняли участие местные творческие коллективы, удивила и порадовала гостей.
  • В Сергиево-Посадском городском округе прошла викторина по биографии писателя С.Т. Аксакова, также прошло «Чаепитие с Аксаковым». Для маленьких гостей была организована интерактивная программа с ростовыми куклами «Волшебное путешествие в страну урожая». На развернувшейся осенней ярмарке гости могли приобрести фермерские продукты и сувениры ручной работы. Завершился день красивым концертом.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Все праздничные зоны и площадки были организованы при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

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#ярмарки
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В Павловском Посаде 11 октября состоится концерт в честь композитора Павла Аедоницкого
07 октября 2024, 17:28

Фото: пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад.

11 октября в 18:00 в Детской музыкальной школе имени Е. П. Дербенко пройдёт концерт, посвящённый памяти советского и российского композитора, народного артиста России Павла Аедоницкого. Мероприятие под названием «Душевный разговор» будет включать выступления артистов Москонцерта и творческих коллективов из Павлово-Посадского городского округа, сообщает пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад.
Павел Аедоницкий провёл более двадцати лет на своей даче в деревне Ковригино, посвятив региону множество музыкальных произведений, в том числе композиции «Павловский Посад» и «Москва, береги Подмосковье».

За свою карьеру Аедоницкий написал более двухсот песен, а также музыку для шестидесяти спектаклей и фильмов, детской оперетты «Репка», вокально-симфонической сюиты «Юные целинники», оркестровых и хоровых произведений.

Исследователи творчества Павла Аедоницкого подчёркивают, что его произведения отражают широту и поэтичность русской души.

Вход на мероприятие свободный, возрастное ограничение — 6 .

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#павловский посад
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#память
#музыкант
#песня
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В Котельниках проведут акцию в честь дня рождения «ВКонтакте»
07 октября 2024, 16:38

Фото: iStock/Smileus

Акцию, посвящённую дню рождения социальной сети «ВКонтакте» проведут в четверг, 10 октября, на территории Кузьминского лесопарка в Котельниках, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Гостям праздника расскажут о том, как обеспечить свою безопасность в соцсетях, поделятся интересными фактами и проведут викторину. Праздник начнётся в 10:30», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Котельники

В администрации также напомнили, что в Кузьминском лесопарке регулярно проводятся различные занятия для жителей. Например, 8 октября в десять утра у сцены начнётся тренировка по скандинавской ходьбе, 9 октября в 18:30 начнётся пробежка, 10 октября в десять утра запланирована скандинавская ходьба, а в 10:30 — занятие по спортивному ориентированию.

Кроме того, в субботу, 12 октября, в девять утра будет проводиться забег в рамках проекта «5 вёрст», а в 11:00 на сцене начнётся анимационная программа.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Котельники

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В Жуковском в рамках пилотного проекта открыли школьный театр

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«Бесприданница» Пушкинского музыкально-драматический театра на фестивале России
#котельники
#парк
#мероприятия
#спорт
#праздник
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В Жуковском в рамках пилотного проекта открыли школьный театр
07 октября 2024, 12:59

Фото: пресс-служба администрации г.о. Жуковский

Творческую площадку открыли для юных артистов открыли в Жуковском на базе школы №10 в рамках пилотного проекта по развитию школьных театров, в церемонии приняли участи губернатор Московской области Андрей Воробьёв, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр культуры РФ Ольга Любимова и председатель попечительского совета Национального фонда поддержки правообладателей (НФПП), народный артист России Никита Михалков, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Однажды Никита Сергеевич (Михалков — прим. ред.) обратился с идеей и особо отметил важность школьных театров. Для того чтобы он был, конечно, нужны какие-то средства, но согласитесь, что никакой школьный театр не работает без наставника, без его вдохновителя. И у нас, в Московской области, это движение очень распространено, здесь огромное количество школьных театров. Я хочу поблагодарить человека, который олицетворяет творческие театры. Здесь, в Жуковском, это Елена Владимировна Жихарева.», — сказал Андрей Воробьёв.
Важность школьных театров для развития детей отметила министр культуры России Ольга Любимова.

«С особым трепетом всегда поднимаешься на школьную сцену, потому что она первая в нашей жизни, воспоминание о первых наших публичных выступлениях, которое остается с нами на всю жизнь: какую роль дали, кто с тобой играл. (…) Очень важно, что сегодня у ребят есть возможность творить с современным световым оборудованием и звуком», — сказала она.
В свою очередь, министр просвещения РФ Сергей Кравцов поблагодарил губернатора Московской области за внимание к системе образования региона. А Никита Михалков поздравил ребят.

Отмечается, что инициатива по созданию и совершенствованию материально-технической базы школьных театров принадлежит Национальному фонду поддержки правообладателей. Благодаря этому проекту в школе №10 оборудовали современную сцену в профессиональным звуковым, осветительным и видеооборудованием. Фонда также передал школьникам декорации и костюмы. Отмечается, что средства на оснащение театра были выделены и из бюджета Московской области.

В дальнейшем НФПП планирует реализовывать такие проекты и в других школах страны.

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#жуковский
#школа
#театр
#андрей воробьёв
#сергей кравцов
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Дети участников СВО первыми посетили дом для животных-артистов в Подмосковье
04 октября 2024, 21:05

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В парке «Раздолье» в Одинцовском городском округе начал работу проект «Зоотеррий». Это экспозиционно-просветительский центр для знакомства посетителей с жизнью животных-артистов, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Первыми гостями «Зоотеррия» стали дети семей участников спецоперации. Для них провели экскурсии и рассказали о жизни актёров-животных. С приветственным словом выступила руководитель проекта – постановщик цирковых шоу, лауреат премии правительства России Дарья Костюк.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В презентации-открытии участвовали министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов, глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный, художественный руководитель «Уголка дедушки Дурова» Юрий Дуров, знаменитый дрессировщик, заслуженный артист России Дмитрий Куклачёв и руководитель подмосковного филиала Фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Ольга Ермакова.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

«Парк «Раздолье» – пример современной культурно-развлекательной инфраструктуры для посетителей любого возраста. Парки Подмосковья ориентированы на семейный досуг. Здесь мы открываем уникальный экспозиционно-просветительский центр «Зоотеррий». Для нас важно, что первыми посетителями нового пространства стали именно дети семей участников СВО. Уже 5 октября первая очередь проекта откроется для всех посетителей», – рассказал Кузнецов.
Детей познакомили с первыми жителями «Зоодома» – двумя арами макао Фараоном и Челси. С этими тропическими птицам будут проводить представления. Желающие смогут покормить пернатых и сделать фото на память.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

«Идея проекта – в создании комфортных условий для животных, родившихся вне дикой природы. Посетители смогут познакомиться с их бытом, посетив домики-норы в человеческий рост. Это точные копии жилищ зверей», – рассказала Костюк.
Как отметили в министерстве, шоу-норы будут построены в рамках второй очереди «Зоотеррия». В них поселятся козы, олени, кенгуру, белки, зайцы, енотовидные собаки, волки и лисы. Посетители смогут заказать экскурсию и узнают интересные факты о жизни животных. Для индивидуального посещения будет доступен аудиогид.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

С подробной информацией о проекте можно познакомиться на его сайте.

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#минкульттуризма мо
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«Бесприданница» Пушкинского музыкально-драматический театра на фестивале России
04 октября 2024, 18:58

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Пушкинский музыкально-драматический театр представит Подмосковье на фестивале музыкальных театров России «Видеть музыку». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области. Более 40 спектаклей от лучших российских музыкальных театров покажут на фестивале.
Пушкинский музыкально-драматический театр представит свой мюзикл «Бесприданница».
Мюзикл поставили при поддержке Министерства культуры России. Благодаря музыке Юрия Лазаря, оригинальному либретто Валентины Виленской, а также современным режиссерским решениям постановщика спектакля Бориса Урецкого, спектакль стал визитной карточкой театра.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Артисты из Пушкино выступят 8 октября на сцене Центра оперного пения Галины Вишневской в Москве.

Художественный руководитель Пушкинского музыкально-драматического театра Борис Урецкий в беседе с «Радио 1» заявил, что постановка «Бесприданница» является визитной карточкой театр.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

«Мы ее создавали к 200-летию А.Н.Островского, у нас тогда был год его спектаклей. Эта постановка стала особенно интересна молодежи. Это рок-мюзикл — роковая форма музыкального произведения, где действия перенесены в 21 век, причем абсолютно сохранена эстетика Островского. То есть все донесено языком музыкального театра: арии, квартет — формы музыкальной истории. Именно через этот спектакль многие приходят в драматический театр и после него читают Островского другими глазами», — сказала художественный руководитель театра.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

По его словам, в конце спектакля замечается очищение зрителей — слезы. И становится понятно, что основная мысль спектакля донесена до глубины души.
«Деньги не должны убивать стержень человека — то, о чем мы поем и говорим, то, о чем писал Островский. Особых сложностей с постановкой не было, потому что она актуальна и сейчас — в наше время. Если взять любой любой провинциальный город, где есть Лариса и ее мать Огудалова, где есть богатые люди и те, кто за деньги готов сделать все, что угодно. Это очень актуальная история», — поделился собеседник.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Он добавил, что любой драматический спектакль неплохо переносится в музыкальную драматургию, потому что музыка дает дополнительную степень сценической выразительности.

«Музыкальный театр помогает произведению заиграть новыми красками, и здесь нет вопросов о том, как вы его адаптируете, потому что это другой жанр», — сказал Борис Урецкий.

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