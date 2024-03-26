Концерт итальянского певца Pupo отменили в Бельгии из-за выступления в России

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В Бельгии отменили концерт популярного итальянского певца и композитора Энцо Гинацци, более известного под псевдонимом Pupo, из-за его выступления в России, пишет Sudinfo.
Концерт должен был пройти в рамках фестиваля «Дни Италии», который состоится с 31 мая по 2 июня в бельгийской коммуне Бленьи. Выступление Pupo было запланировано в последние два дня фестиваля. Однако организаторы мероприятия расторгли контракт с певцом из-за его выступления в Кремлевском дворце 15 марта.
Недавно по той же причине был отменен концерт Pupo в Литве. Директор площадки города Шяуляй, где должен был выступить исполнитель, назвал Pupo «пророссийским певцом».
В феврале венский фестиваль отменил концерт российского дирижера Теодора Курентзиса из-за отказа украинского дирижера Оксаны Лынив выступать с ним на одной сцене.
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«Он пошел петь в Кремль, получив деньги от государства, которое нападает на другое и угрожает Европе. Что для меня неприемлемо», — заявил почетный консул Италии в Льеже Доминик Петта.
В феврале венский фестиваль отменил концерт российского дирижера Теодора Курентзиса из-за отказа украинского дирижера Оксаны Лынив выступать с ним на одной сцене.
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Ювелина Бернст