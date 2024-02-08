Власти Эстонии запретили мартовский концерт Клавы Коки из-за Украины

Запланированный на 29 марта концерт певицы Клавы Коки (настоящее имя Клавдия Высокова) в Таллине (Эстония) был запрещен. Причиной этого стало то, что артистка не выразила однозначного осуждения действий российских властей на Украине. Об этом сообщил советник по коммуникациям министерства культуры Ханнус Лууре.