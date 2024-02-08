Власти Эстонии запретили мартовский концерт Клавы Коки из-за Украины

Запланированный на 29 марта концерт певицы Клавы Коки (настоящее имя Клавдия Высокова) в Таллине (Эстония) был запрещен. Причиной этого стало то, что артистка не выразила однозначного осуждения действий российских властей на Украине. Об этом сообщил советник по коммуникациям министерства культуры Ханнус Лууре.
«Проведение концерта Клавы Коки в Эстонии остается неприемлемым, поскольку она не выразила однозначного осуждения [действий РФ] на Украине и недавно выступала на [новых российских] территориях», — приводятся слова советника в издании Postimees.Согласно информации, полученной из местного МВД, артистов, поддерживающих СВО, не допускают в страну.
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