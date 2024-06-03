Концерты фестиваля «Город танцует в парках» за выходные собрали более 15 тыс. человек

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В первые два дня июня в Московской области прошли очередные концерты фестиваля современного танца «Город танцует в парках» под руководством хореографа Егора Дружинина. Выступления танцевальных команд в Красногорске, Одинцове, Домодедове, Люберцах, Видном, Подольске и Чехове посетили более 15 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.
Финалистами стали хореографическая студия «Иллюзия» (Красногорск), школа танцев «Акварель Dance» (Мытищи), академия спорта и творчества «Красная ZвезДА» (Власиха), школа современного танца «ТанцеТория» (Одинцово), ансамбль танца «Соловей» школы танцев Tropicana Dance (Домодедово), танцевальный коллектив «Отражение» (Люберцы), танцевальная команда PDF (Ленинский), коллектив B-Fly Effect (Подольск) и команда Right Move студии танца Hot Dance Community (Чехов).
В концертной программе выступили участники телешоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ Герман Рамазанов, сёстры Михайлец, Виталий Савченко, Софа и другие. Вели концерты актёры Светлана Камынина и Валерия Федорович.
Как напомнили в ведомстве, фестиваль продлится до 16 июня и завершится гала-концертом в сентябре. Об этом и других событиях программы «Лето в Подмосковье» можно узнать на туристическом портале Московской области.
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В концертной программе выступили участники телешоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ Герман Рамазанов, сёстры Михайлец, Виталий Савченко, Софа и другие. Вели концерты актёры Светлана Камынина и Валерия Федорович.
Как напомнили в ведомстве, фестиваль продлится до 16 июня и завершится гала-концертом в сентябре. Об этом и других событиях программы «Лето в Подмосковье» можно узнать на туристическом портале Московской области.
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Лора Луганская