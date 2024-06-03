В Шатуре провели фестиваль для детей «Город профессий»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура
Фестиваль «Город профессий» организовали в городском парке имени Гагарина в Шатуре в День защиты детей, ребята смогли попробовать себя в различных профессиях, получили записи в трудовые книжки и даже заработали на подарки, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Гостям праздника были предложены профессии художника, учёного, графического дизайнера и радиоведущего: на «работе» предлагалось посмотреть в микроскоп, нарисовать картину и ответить на вопросы. За правильные ответы в «трудовые книжки» участников вносились записи», — говорится в сообщении.Кроме того, для ребят провели несколько мастер-классов: по плетению маскировочных сетей и оказанию первой медицинской помощи, по лепке из глины и по игре на необычном музыкальном инструменте — ханге.
Самые активные участки фестивальных мероприятий получили детскую валюту — «рублята», которые потом можно было поменять на подарки. А творческие коллективы округа представили на сцене парка свои игровые программы.
Кроме того, всех гостей праздника угостили мороженым: его ребятам подарил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
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