В Шатуре провели фестиваль для детей «Город профессий»

Фестиваль «Город профессий» организовали в городском парке имени Гагарина в Шатуре в День защиты детей, ребята смогли попробовать себя в различных профессиях, получили записи в трудовые книжки и даже заработали на подарки, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.