Премьера спектакля «Метель» пройдет в Красногорске к юбилею А.С. Пушкина

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В Подмосковье 14 июня состоится премьера спектакля «Метель» к юбилею А.С. Пушкина. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Премьера пройдет в красногорском культурно-досуговом комплексе «Подмосковье».
Начало спектакля в 19:00. Попасть на мероприятие смогут все желающие по предварительной регистрации.
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«Вновь и вновь мы обращаемся к классическим произведениям, и принципиально важным для нас остается бережное отношение к слову великих авторов. Наш спектакль «Метель» объединил несколько рассказов из цикла «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» Александра Пушкина: здесь много музыки и сценического движения, но минимум декораций и спецэффектов, а значит, актеру не за что спрятаться. Актер остается наедине с литературным текстом автора и зрителем. «Метель» с ее жизненным сюжетом, эскизно очерченными характерами и романтической обстановкой – настоящая проверка на «профессиональную прочность» и уровень актерского мастерства», – поделился основатель Академии Никита Михалков.
Начало спектакля в 19:00. Попасть на мероприятие смогут все желающие по предварительной регистрации.
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Мира Полтева