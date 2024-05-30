Названы время проведения и участники юбилейного фестиваля Чайковского в Клину

В Музее-заповеднике П.И. Чайковского в Клину 21 июня стартует X Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского. Этот проект – одно из главных летних культурных событий страны. Он реализуется в рамках программы «Лето в Подмосковье», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.