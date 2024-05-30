Названы время проведения и участники юбилейного фестиваля Чайковского в Клину

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В Музее-заповеднике П.И. Чайковского в Клину 21 июня стартует X Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского. Этот проект – одно из главных летних культурных событий страны. Он реализуется в рамках программы «Лето в Подмосковье», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Художественный руководитель фестиваля – Герой Труда России, народный артист СССР Юрий Башмет. В оргкомитет входят такие выдающиеся деятели искусства, как Денис Мацуев, Дмитрий Бертман, Владимир Федосеев, Александр Чайковский, Николай Цискаридзе, Евгений Миронов и другие. Постоянные участники проекта – ведущие музыкальные и драматические театры России, оперные и балетные артисты, представители академического и джазового искусства.
На сцене выступят Денис Мацуев, Симона Кермес, Евгений Миронов, Светлана Захарова, Александра Урсуляк, Игорь Бутман, Юрий Башмет, Пелагея, оркестр Государственного академического Большого театра, Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского, Камерный ансамбль «Солисты Москвы», молодые музыканты – лауреаты международных конкурсов.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Международная музыкальная академия для одарённых детей подготовит мастер-классы в рамках Общероссийской программы «Юрий Башмет — молодым дарованиям России». Также гости смогут посетить концерты стипендиатов губернатора Московской области и солистов Всероссийского юношеского симфонического оркестра Юрия Башмета.
Фестиваль завершится 30 июня. Купить билеты можно на сайте музея.
Об этом и других событиях программы «Лето в Подмосковье» можно узнать на туристическом портале Московской области.
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«Особенность фестиваля – проведение концертов под открытым небом. Музыканты выступят на открытой площадке Большой поляны Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П. И. Чайковского. В этом году в программе фестиваля – восемь больших концертов разных жанров на Большой поляне музея-заповедника, а также концерт для жителей и гостей города в Клинской детской школе искусств им. П. И. Чайковского», – говорится в сообщении.
На сцене выступят Денис Мацуев, Симона Кермес, Евгений Миронов, Светлана Захарова, Александра Урсуляк, Игорь Бутман, Юрий Башмет, Пелагея, оркестр Государственного академического Большого театра, Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского, Камерный ансамбль «Солисты Москвы», молодые музыканты – лауреаты международных конкурсов.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Международная музыкальная академия для одарённых детей подготовит мастер-классы в рамках Общероссийской программы «Юрий Башмет — молодым дарованиям России». Также гости смогут посетить концерты стипендиатов губернатора Московской области и солистов Всероссийского юношеского симфонического оркестра Юрия Башмета.
Фестиваль завершится 30 июня. Купить билеты можно на сайте музея.
Об этом и других событиях программы «Лето в Подмосковье» можно узнать на туристическом портале Московской области.
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Лора Луганская