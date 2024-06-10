Участники фестиваля «Город танцует в парках» выступят в Реутове 15 июня

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Концерты второго сезона областного фестиваля «Город танцует в парках» пройдут в Реутове 15 июня в Центральном парке. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Филиппа Науменко.
«Лучшие команды нашего муниципалитета будут бороться за звание финалистов. После их выступлений зрителей ждут концертная программа в исполнении танцоров-участников телешоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ, а также мастер-класс под руководством одного из лучших хореографов России», – рассказала начальник управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Анастасия Николаенко.Вход на концерты будет свободным. Подробную информацию о проекте можно найти на сайте городтанцует.рф и в группе фестиваля с соцсети «ВКонтакте».
Фото: пресс-служба Филиппа Науменко
Проект проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.
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Лора Луганская