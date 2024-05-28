Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Культура/ Победитель регионального этапа фестиваля «Город танцует в парках» Копейченко рассказал о «Новом искусстве»

Победитель регионального этапа фестиваля «Город танцует в парках» Копейченко рассказал о «Новом искусстве»

28 мая 2024, 21:21
Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура / Даня Коблов

Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура / Даня Коблов

Оригинал
В парках Подмосковья проходит второй сезон Фестиваля современного танца «Город танцует в парках» под руководством хореографа Егора Дружинина. 18 и 19 мая концерты состоялись в нескольких городских округах региона, в том числе в Шатуре.
Там победу одержал коллектив студии танца «Новое искусство» под руководством Игоря Копейченко. Участие в фестивале студия приняла впервые, рассказал Копейченко в эфире «Радио 1».
«Мы не ожидали, что в наш город приедут такие мэтры танца. Для нашего района это было масштабное зрелище. В конкурсе участвовали очень сильные коллективы. Мы представили номер про свободу и самовыражение. В конце танца дети доставали из карманов цветные шары и надували их, чтобы показать, что в этом мире добро всегда побеждает зло», – поделился впечатлениями Игорь.


Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура / Даня Коблов

По его словам, «Новое искусство» – это не клише, а возможность придумать и показать людям что-то новое в танцевальной сфере.
«Наш стиль – «Танцевальный Experimental». Мы берём по крупице из каждого танцевального направления, но, если углубиться, можно назвать это экспериментальной хореографией. Наш танец больше про свободу, про импровизацию, фристайл. Я не заставляю детей выполнять какие-то базовые движения. Конечно, это нужно в танцевальной сфере, например, на конкурсах. Но упор мы делаем на импровизацию. Мне хочется дать детям больше свободы, чтобы они во время тренировки отвлекались, например, от школьных проблем», – объяснил хореограф.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура / Даня Коблов

Студия со смелым названием «Новое искусство» была создана хореографом Игорем Копейченко в 2020 году. Сегодня её посещают более 110 человек разных возрастов.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура / Даня Коблов

Фестиваль современного танца «Город танцует в парках» проходит в парках Подмосковья с 18 мая по 7 сентября. Лучшие городские танцевальные коллективы сражаются за звание финалиста.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура / Даня Коблов

Гостей танцевального праздника ждёт концертная программа в исполнении участников телешоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ и мастер-класс под руководством одного из лучших хореографов России Егора Дружинина.

Читайте также:

На выходных фестиваль «Город танцует в парках» посетили 15 тысяч человек

Фестиваль «Город танцует в парках» прошёл на выходных в Пушкино

10 коллективов вышли на сцену фестиваля «Город танцует в парках» в Шатуре
#город танцует в парках
#культура
#искусство
#подмосковье
#московская область
#танцы
#фестиваль
#конкурс
В Можайском округе для детей с ОВЗ прошел конкурс «Твой звездный час»
28 мая 2024, 13:42

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

В Можайском округе прошел конкурс для особенных детей и подростков «Твой звездный час». Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
Межмуниципальном творческом конкурсе для детей, подростков и молодёжи с ОВЗ «Твой звездный час» проходил в Доме культуры Можайска.

«Ребята приняли участие в трёх номинациях. Славов Дмитрий прочитал патриотическое стихотворение «Своих не бросаем» в номинации «Художественное слово». Девочки Беринова София, Ковалёва Анастасия, Меркушина Даша исполнили номер спортивной сказки — йоги «Путешествие лесного ручейка». В номинации «Прикладное и художественное творчество» свои работы — картины из ткани в технике «кинусайга» представили Чернейко Иван, Беринова София и Залужская Елизавета с мамой Залужской Татьяной», — поделились в пресс-службе.

Помимо выступлений, для детей была подготовлена развлекательная программа с аниматорами.

Читайте также:

В 60 подмосковных парках в День защиты детей раздадут мороженое

На летнюю подработку планируют устроиться более 20 тыс. подмосковных подростков

В Подмосковье стартовали программы по переподготовке для мам в декрете
#путешествие
#творчество
#картины
#программа
#дети с инвалидностью
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Воробьёв попросил руководство Узбекистана о содействии в организации выставки в «Новом Иерусалиме»
27 мая 2024, 18:33

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв попросил президента Узбекистана Шавката Мирзиеёва о содействии в организации выставки коллекции Государственного музея искусств имени И. Савицкого в музее «Новый Иерусалим». Глава региона выступил на заседании Совета регионов России и Узбекистана в Ташкенте.
«Хотел бы попросить вас оказать содействие в организации выставки коллекции музея имени Савицкого, известного человека, который собрал очень богатую коллекцию. В плане культурного обмена в нашем музее в Новом Иерусалиме такая выставка была бы очень востребована и интересна», – сказал Воробьёв.
Он также поблагодарил руководство Узбекистана за эффективную совместную работу.
«Постараемся сделать всё, чтобы новые проекты и новые предприятия рождались как у нас в Подмосковье, так и у наших друзей», – пообещал Андрей Воробьёв.
Он подчеркнул, что каждая следующая подобная встреча должна иметь результаты.

Читайте также:

Подмосковье будет сотрудничать с Андижанской областью Узбекистана в сфере инвестиций

Воробьёв рассказал о сотрудничестве Подмосковья с Узбекистаном в химпроизводстве и вагоностроении

Две подмосковные школы готовы принять одарённых детей из Узбекистана
#губернатор
#андрей воробьёв
#московская область
#подмосковье
#культура
#узбекистан
#музей
#выставка
#новый иерусалим
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Пушкино прошел концерт ансамбля русской песни «Московия»
27 мая 2024, 17:17

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

26 мая в ДК «Пушкино» прошёл юбилейный концерт ансамбля русской песни «Московия». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Ансамбль русской песни работает и радует жителей округа своим творчеством на протяжении 40 лет.

«Создал ансамбль в 1984 году музыкант и композитор, заслуженный работник культуры России Лев Колесов. Он руководил ансамблем почти 25 лет. Последние 15 лет с «Московией» работает Марина Серикова. В этом ей помогают концертмейстеры Александр Мальков и Алексей Долматов», — отметили в пресс-службе.

В юбилейном концерте приняли участие заслуженные работники Московской области Алексей Погодин и Анатолий Тарасов, ансамбль русских народных инструментов «Метелица» и детский фольклорный коллектив «Каравай».

Читайте также:

Педагоги из Пушкино стали финалистами конкурса «За нравственный подвиг учителя»

Фестиваль «Город танцует в парках» прошел на выходных в Пушкино

В Пушкино летом состоится семейный спортивный фестиваль «Цитрус»
#фестиваль
#пушкино
#город
#композитор
#учителя
#подвиг
#музыкант
#работники
#педагоги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье покажут три фильма, посвященные Великой Отечественной Войне
27 мая 2024, 14:55

Фото: iStock/Olga Chetvergova

В Московской области к 22 июня и 3 сентября пройду показы документальных фильмов о Великой Отечественной Войне. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Фильмы покажут с целью патриотического воспитания.
«Показ фильмов «Мы в садовника играли…», «Чума. Хроники Третьего рейха», «Писательская рота» состоятся в рамках XIII Международного патриотического фестиваля «Борис Коценко представляет». Автор сценария и режиссер фильмов — Максим Кузнецов. Показы пройдут в образовательных учреждениях, летних детских лагерях и учреждениях культуры — библиотеках, музеях, дворцах культуры, кинотеатрах, парках», — говорится в сообщении.

Читайте также:

Карен Шахназаров: «Не беспокойтесь – кино в Подмосковье будет всегда»

«Надеюсь, не доживу». Шахназаров – о том, заменит ли искусственный интеллект людей в кино

Глава Гильдии актёров кино РФ Гущина о Соломине: «Мы потеряли великого человека»
#великая отечественная война
#московская область
#фильм
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Фестиваль «Город танцует в парках» прошел на выходных в Пушкино
27 мая 2024, 14:52

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

В Пушкинском прошёл Фестиваль «Город танцует в парках». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Мероприятие проходило в Центральном парке культуры и отдыха Пушкино

«10 танцевальных коллективов сразились за право выйти в финал и выступить на гала-концерте. С приветственным словом к участникам обратилась замглавы округа Елена Панькив. Ведущим праздника стал актёр Михаил Башкатов. Жюри возглавил бессменный руководитель проекта, заслуженный артист России, танцор Егор Дружинин. Помимо программных выступлений участников, танцевальные номера показали звезды телешоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ — Аня Вишнякова (Вишня), Брайан, Виталий Савченко, Виталий Уливанов», — поделились в пресс-службе.

По итогам финалистами стали танцоры школы интеллектуального танца Palette с номером «Завязь», а спецприз получила команда школы современной хореографии «ZAтанцы».

Читайте также:

Глава Пушкино Красноцветов встретился с представителями бизнеса

В Московской области отремонтируют порядка 40 дорог к туристическим местам

Хозяева собак показали питомцев на всероссийской выставке в Пушкинском
#школы
#пушкино
#танцы
#звёзды
#право
#артист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На открытие в Подмосковье шести модельных библиотек выделили 115 млн рублей
27 мая 2024, 14:01

Фото: телеграм-канал губернатора и правительства МО

В Московской области в этом году откроют шесть модельных библиотек. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. 27 мая в стране отмечается Общероссийский день библиотек.
Подмосковные библиотеки сегодня становятся не просто местом, где можно взять книгу, а настоящими культурными центрами. Ежегодно появляется всё больше модельных библиотек, где вместо тихого зала с книжными стеллажами – современное, светлое пространство.
«Там можно не только читать, но и участвовать в различных мастер-классах и мероприятиях – от литературных вечеров до курсов по программированию. В этом году в Московской области будет открыто шесть модельных библиотек. На их создание предусмотрено порядка 115 млн рублей», – рассказал Брынцалов.
Как отметили в пресс-службе регионального парламента, взять книгу в Московской области можно не только в библиотеке. В регионе всё большую популярность набирает буккроссинг. Адресный перечень мест для буккросинга можно найти по ссылке.

Читайте также:

Жители Подмосковья теперь могут удалённо заказать книги в библиотеках

В Московской области в этом году откроют шесть модельных библиотек

В Подмосковье запустили единую цифровую базу областных библиотек
#игорь брынцалов
#мособлдума
#книги
#культура
#библиотеки
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Под Волоколамском провели певческий фестиваль к 225-летию Пушкина
27 мая 2024, 13:21

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.

В селе Ярополец Волоколамского городского округа прошёл певческий фестиваль, посвящённый 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
К этому событию московский композитор Антон Висков создал произведение на пушкинские стихи «Памятник поэту». Его исполнил большой хор, разместившийся перед колоннадой главного дома-усадьбы.
«С успехом выступили вокально-хоровые коллективы и солисты, приехавшие из разных городов. Среди них – Женский камерный хор Cantilena храма Святителя Петра митрополита Московского из Санкт-Петербурга; Образцовый концертный хор Хоровой студии «Юность» из Люберец; хор Российской академии художеств из Москвы и другие участники», – говорится в сообщении.
В нём отмечается, что зрители тепло встретили выступавших на вечере камерной вокально-хоровой музыки и благотворительном концерте духовной музыки.

Читайте также:

Школьники и студенты приняли участие в соревнованиях по дрон-рейсингу в Волоколамске

Марш-бросок «Волоколамский рубеж» открыли в селе Ярополец

Клуб «Спецвзвод» занял второе место на марш-броске «Волоколамский рубеж»
#волоколамск
#культура
#искусство
#музыка
#певец
#фестиваль
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве прошла премьера спектакля «Ленинградский щелкунчик»
27 мая 2024, 12:11

Фото: Рустем Давыдов

В Москве состоялась премьера спектакля «Ленинградский щелкунчик» при поддержке губернатора Подмосковья. Об этом сообщил корреспондент.
В Московском губернском театре под эгидой губернатора Московской области Андрея Воробьёва прошла московская премьера детского военно-исторического спектакля «Ленинградский щелкунчик».

Спектакль был подготовлен на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив Автономной некоммерческой организацией «Хранители времён» совместно с Московским художественным театром комедии под худ. руководством А.Б. Сериденко и Институтом театрального искусства им. И.Д. Кобзона.

«Социокультурный и историко-патриотический проект «Ленинградский щелкунчик» основан на одноимённой блокадной сказке Дениса Нефёдова и посвящён 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В основе сюжета — реальная история о кошках, которых прислали в 1943 году в окруженный немцами Ленинград. Вдоль южного берега Ладожского озера был пробит коридор, в блокадный Ленинград стали доставлять продовольствие, но расплодились крысы, и тогда было решено привезти кошек из Ярославля и Костромы. Эти животные спасли жителей города от нашествия грызунов, грозивших уничтожить склады с продовольствием», — подчеркнул корреспондент.

Первыми зрителями постановки в Москве стали свыше 700 школьников, кадетов, воспитанников детских домов, детей участников СВО и многодетные семьи.

Читайте также:

Подмосковные студенты стали призерами конкурса «Мы память Победы в сердцах бережем»

Празднование дней городов перенесли в Павловском Посаде и Электрогорске

В Подмосковье покажут три фильма, посвященные Великой Отечественной Войне
#история
#студенты
#животные
#проект
#семьи
#подмосковье
#андрей воробьёв
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные студенты стали призерами конкурса «Мы память Победы в сердцах бережем»
27 мая 2024, 11:51

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Студенты Подмосковья стали призерами регионального патриотического конкурса «Мы память Победы в сердцах бережем». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Конкурс проводился в Центре культуры и искусств города Электроугли.

В рамках мероприятия студенты со всей Московской области представили творческие номера с военными песнями и театральными композициями.

«Танцевальная композиция «У войны не женское лицо» от коллектива «Мозаика» получила гран-при в номинации «Хореография». В номинации «Вокал» первое место и Приз зрительских симпатий были присуждены Дмитрию Терещенко за песню «Алеша». Гран-при в этой же номинации завоевал Марк Назаров, а Нурия Тагаева и студенты Артем Падерин и Даниил Минаев также были отмечены за свои достижения», — отметили в министерстве.

Оценивало жюри всех участников по пятибалльной шкале.

Читайте также:

Жители Подмосковья теперь могут удалённо заказать книги в библиотеках

В Подмосковье теперь можно арендовать помещение в учреждении культуры онлайн

«Гжель» рассчитывает выйти на китайские маркетплейсы
#конкурс
#студенты
#электроугли
#мероприятия
#вокал
#приз
#минобразования мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф