Победитель регионального этапа фестиваля «Город танцует в парках» Копейченко рассказал о «Новом искусстве»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура / Даня Коблов
«Мы не ожидали, что в наш город приедут такие мэтры танца. Для нашего района это было масштабное зрелище. В конкурсе участвовали очень сильные коллективы. Мы представили номер про свободу и самовыражение. В конце танца дети доставали из карманов цветные шары и надували их, чтобы показать, что в этом мире добро всегда побеждает зло», – поделился впечатлениями Игорь.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура / Даня Коблов
По его словам, «Новое искусство» – это не клише, а возможность придумать и показать людям что-то новое в танцевальной сфере.
«Наш стиль – «Танцевальный Experimental». Мы берём по крупице из каждого танцевального направления, но, если углубиться, можно назвать это экспериментальной хореографией. Наш танец больше про свободу, про импровизацию, фристайл. Я не заставляю детей выполнять какие-то базовые движения. Конечно, это нужно в танцевальной сфере, например, на конкурсах. Но упор мы делаем на импровизацию. Мне хочется дать детям больше свободы, чтобы они во время тренировки отвлекались, например, от школьных проблем», – объяснил хореограф.Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура / Даня Коблов
Студия со смелым названием «Новое искусство» была создана хореографом Игорем Копейченко в 2020 году. Сегодня её посещают более 110 человек разных возрастов.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура / Даня Коблов
Фестиваль современного танца «Город танцует в парках» проходит в парках Подмосковья с 18 мая по 7 сентября. Лучшие городские танцевальные коллективы сражаются за звание финалиста.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура / Даня Коблов
Гостей танцевального праздника ждёт концертная программа в исполнении участников телешоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ и мастер-класс под руководством одного из лучших хореографов России Егора Дружинина.
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