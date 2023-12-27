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Королёвский хор получил звание «Заслуженный коллектив народного творчества»

27 декабря 2023, 15:55
Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Академическому хору из Королёва присвоено звание «Заслуженный коллектив народного творчества». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Звание «Заслуженный коллектив народного творчества» — это ведомственная награда министерства, которую присваивают коллективам и объединениям за высокие достижения в области народного творчества и значительный вклад в развитие культурной жизни регионов.

«Народный коллектив «Академический хор „Подлипки“ имени Б. А. Толочкова Центрального дворца культуры им. М. И. Калинина» г. Королёв образован в 1929 году, он один из старейших коллективов Московской области.В 1964 году хору присвоено звание «Народный коллектив», - отметили в ведомтсве.


Кроме этого, хор является неоднократным победителем, призером и лауреатом международных и российских областных конкурсов.

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Большой Рождественский бал собрал более 500 жителей Московского региона
27 декабря 2023, 15:44

Фото: пресс-служба Минкульта МО

Более 500 жителей Москвы и Подмосковья приняли участие в благотворительном Большом Рождественском бале, который состоялся в усадьбе Охотниковых на Пречистенке. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Бал прошёл в десятый раз, в нем приняли участие представители культуры, науки, бизнеса и государственных организаций.
«Каждое Рождество с любовью и теплотой вспоминаю свой визит в Москву и Музей Российской Императорской Фамилии. Уверен, такое же тепло, надежду и сказку подарил традиционный Рождественский бал каждому гостю в этом году», – отметил председатель итальянского Геральдического совета Франческо Мария Мариано д'Отранто.
Бал состоял из детского и взрослого отделений. Прошли выступления дебютантов – воспитанников частной школы «Ретро». Кроме бальной, были предусмотрены джазовая шоу-программа и световое шоу.
«Это первый бал, на котором я побывала, и он прошел потрясающе. Выражаю благодарность организаторам и лично распорядителю балов Москвы и Московской области Павлу Исакову-Кундиусу за приглашение. Это одно из самых больших и ярких мероприятий в Московской области», – сказала участница бала из Одинцова Алиса Сергиенко.
Перед гостями выступил ведущий солист театра «Новая опера», приглашённый солист Большого театра, баритон Анджей Белецкий.

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Музей ЯГОМИК не планирует менять название
27 декабря 2023, 15:36

Фото: istockphoto/JackF

Новость о смене названия опровергает Государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера имени Ярославского.
Об этом пишет портал KP.RU. Название музея не изменится, а музей можно называть по аббревиатуре, а также упоминая имя Ярославского.

«Длинное наименование мы решили не менять, даже тогда, когда у нас был ребрендинг», — объяснил порталу директор музея Николай Бугаев.
По его словам, название с упоминанием Ярославского с самого начала фигурировало в социальных сетях музея, таким образом посетителям было проще его искать.

По словам Бугаева аббревиатура, которая вызвала шумиху в социальных сетях сыграла музею только на руку.

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#музей
#новости
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#культура
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В музее «Новый Иерусалим» пройдет концерт дуэта испанской гитары и органа
27 декабря 2023, 10:45

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Уникальный концерт дуэта испанской гитары и органа состоится в музее «Новый Иерусалим». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Концерт пройдет 30 декабря в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим».

«Гитаристка Екатерина Пушкаренко и органистка Анна Учайкина объединят в концертной программе «Каникулы в Андалусии» два разных, но одинаково важных музыкальных образа Испании — темпераментный фламенко и строгую готику церковных хоралов. В программе известные испанские шедевры «Астурия» и «Аранхуэс», а также попурри на темы из оперы Ж. Бизе «Кармен», - отметили в ведомстве.

Также посетителей ждет полная импровизационной легкости и виртуозности игра гитары, которая гармонично сочетается со строгим звучанием органа.

Стоит отметить, что билеты на уникальный концерт можно приобрести на официальном сайте музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим».

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Вокзал архитектора И.И. Струкова включили в памятники России
27 декабря 2023, 09:39

Фото: пресс-служба главного управления культурного наследия Московской области

Вокзал архитектора И.И. Струкова включен в Реестр памятников России. Об этом сообщила пресс-служба главного управления культурного наследия Московской области.
«Вокзал, 1913-1915 гг., архитектор И.И. Струков» в Одинцовском городском округе включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия.

«В 1875 году Министерством путей сообщения было дано разрешение построить платформу для остановки поездов. <…>К началу XX века встала необходимость постройки нового вокзала. Автором проекта стал архитектор Иван Иванович Струков.<…> Строительство началось в 1914 году, а первых пассажиров новый вокзал принял в декабре 1915 года. В советское время Немчиновка продолжала оставаться дачным местом. Среди немчиновских дачников и их гостей были такие именитые представители русской культуры, как архитектор Ф.О. Шехтель, поэты и писатели В.В. Маяковский, С.А. Есенин, М.С. Шагинян, кинорежиссер С.М. Эйзенштейн, художники А.А. Пластов, К.С. Малевич, В.Е. Татлин», — подчеркнули в ведомстве.

Стоит отметить, что благодаря данному статусу вокзалу автоматически обеспечивается сохранность, как памятника для будущих поколений.

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Сотрудники «Горки Ленинские» обнаружили новое имя возможного проектировщика усадьбы
26 декабря 2023, 16:55

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Сотрудники музея-заповедника «Горки Ленинские» представили первые сенсационные результаты исследовательской работы. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В ходе исследовательского процесса сотрудники нашли нового возможного проектировщика усадебного комплекса - архитектора Ивана Жолтовского.

«Мы получили первое документальное и мемуарное свидетельство о том, что авторство проекта Горок принадлежит архитектору Ивану Жолтовскому. Это может быть подтверждено и элементами фирменного стиля архитектора, и особенностями его биографии. <…> И, в то же время, перед нами все равно остается масса вопросов, которые еще потребуют углубленной исследовательской работы»,— поделился ученый секретарь музея-заповедника «Горки Ленинские» Борис Власов.

Стоит отметить, что авторство архитектурно-художественного проекта «Горок Ленинских» постоянно интересует людей как в профессиональной среде, так и в общественных кругах.

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Органный концерт для детей пройдёт в подольском центре «Дубровицы»
26 декабря 2023, 09:59

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Культурно-просветительский центр «Дубровицы» приглашает на органный концерт для детей. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Концерт «Сказка о твёрдом орехе с волынкой, флейтой, кларнетом, саксофоном и органом» пройдет 5 января в органном зале культурно-просветительского центра «Дубровицы» городского округа Подольск.

«В программе прозвучит музыка из балета П. И. Чайковского «Щелкунчик» в исполнении Олега Матвеева - волынка, саксофон, флейта, кларнет, Юлии Иконниковой - орган и Арины Латиной - художественное слово», - отметили в министерстве.

Начало мероприятия в 15:00 и вся программа концерта будет длиться 1 час 30 минут. Узнать подробную информацию и приобрести билеты можно на официальном сайте культурно-просветительского центра и в кассах центра. Стоит отметить, что данный концерт также включен в программу «Пушкинской карты».

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#подмосковье
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Во Франции десятки деятелей культуры выступили в защиту Депардье
Le Figaro: 50 деятелей культуры Франции выступили в защиту Депардье
26 декабря 2023, 03:02

Фото: сайт Кремля

Актер Пьер Ришар, модель Карла Бруни и еще 48 представителей французской культуры выступили в поддержку Жерара Депардье, который столкнулся с обвинениями в сексуальных домогательствах, пишет газета Le Figaro.
В письме, подписанном этими деятелями, говорится о Депардье как о величайшем актере всех времен и как о последнем из «священных гигантов кинематографа». Они выразили недовольство по поводу «линчевания» актера и потока негатива, направленного в его сторону.

Обвинения в сексуальных домогательствах появились после заявления испанской журналистки Рут Баса, утверждающей, что столкнулась с насилием со стороны Депардье в 1995 году, когда брала у него интервью для журнала Cinemanía. Ранее к актеру об обвинениях в сексуальном насилии высказались 13 женщин.

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о проверке в отношении Депардье, отметив, что это скорее охота за человеком, чем справедливость.

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#макрон
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ТНТ отменил премьеру ремейка комедии Гайдая
ТНТ отменил премьеру фильма «Иван Васильевич меняет все!» из-за отключения света
26 декабря 2023, 00:39

Фото: istockphoto/LeMusique

Телеканал ТНТ принял решение отложить показ ремейка комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» (1973) из-за сбоя в электроснабжении кинотеатра «Октябрь» в Москве, передает ТАСС.
Инцидент связан с отключением двух кабельных линий, в результате чего несколько зданий, включая «Октябрь», остались без света.

«Мы не можем рисковать престижем и надежностью перед нашими зрителями. Поэтому, с сожалением, вынуждены перенести запланированную на сегодняшний вечер премьеру фильма „Иван Васильевич меняет все!“», — отметили в ТНТ.
Канал планирует показать фильм 31 декабря в установленное время.

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Режиссёр Крыжовников рассказал, как выбирал актёров в сериал «Слово пацана»

Marvel уволила звезду сериала «Локи» и главного антагониста киновселенной
#фильм
#инцидент
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Кинокритик Шнейдеров назвал нормальным явлением пересъёмки финала в кино
25 декабря 2023, 19:47

Фото: istockphoto.com/Elena Nikonova

Кинокритик Давид Шнейдеров заявил, что пересъёмки финалов фильмов и сериалов являются нормальным явлением в киноиндустрии.
Он пояснил, что решение о пересъёмке финалов может быть принято после предпоказа картины фокус-группе, которую специально отбирают для просмотра ленты до премьеры для того, чтобы понять реакцию зрителя.

«Финал могут изменить по требованию продюсеров. <…> Также это может произойти, если нужен другой заход ко второму сезону. Или, например, один из актёров прекратил участие в сериале, надо что-то придумать, куда деть персонажа. Поэтому это абсолютно нормальное явление. Ничего в этом нет экстраординарного и особо выдающегося нет», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Шнейдеров.

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