Королёвский хор получил звание «Заслуженный коллектив народного творчества»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Академическому хору из Королёва присвоено звание «Заслуженный коллектив народного творчества». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Звание «Заслуженный коллектив народного творчества» — это ведомственная награда министерства, которую присваивают коллективам и объединениям за высокие достижения в области народного творчества и значительный вклад в развитие культурной жизни регионов.
«Народный коллектив «Академический хор „Подлипки“ имени Б. А. Толочкова Центрального дворца культуры им. М. И. Калинина» г. Королёв образован в 1929 году, он один из старейших коллективов Московской области.В 1964 году хору присвоено звание «Народный коллектив», - отметили в ведомтсве.
Кроме этого, хор является неоднократным победителем, призером и лауреатом международных и российских областных конкурсов.
Читайте также:
Большой Рождественский бал собрал более 500 жителей Московского региона
Вокзал архитектора И.И. Струкова включили в памятники России
В подмосковных парках проведут зимний праздник в стиле ретро
«Народный коллектив «Академический хор „Подлипки“ имени Б. А. Толочкова Центрального дворца культуры им. М. И. Калинина» г. Королёв образован в 1929 году, он один из старейших коллективов Московской области.В 1964 году хору присвоено звание «Народный коллектив», - отметили в ведомтсве.
Читайте также:
Большой Рождественский бал собрал более 500 жителей Московского региона
Вокзал архитектора И.И. Струкова включили в памятники России
В подмосковных парках проведут зимний праздник в стиле ретро
Мира Полтева