Кот Томас стал главным хвостатым хранителем в России

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Кот Томас из новокузнецкого Научно-технического музея имени И.П. Бардина стал главным хвостатым хранителем в России. Об этом сообщает «Сiбдепо». Пушистый питомец победил в конкурсе «Хвостатый хранитель 2.0» от Минкульта РФ.
«Благодарим всех, кто на протяжении этих месяцев поддерживал в соцсетях Минкультуры России своих любимых пушистых питомцев лайками и яркими комментариями. С радостью сообщаем, что прототипами нового стикерпака станут все 5 финалистов конкурса», — приводят в издании сообщение министерства.Кот Томас смог обойти трех других хвостатых коллег — кошку Машуню из Пскова, Ефросинью из Рязани и Дымку из Херсонеса, а также пони Карамельку из Царского Села. В голосовании, которое проходило в соцсетях Минкульта, поучаствовали 27 тысяч пользователей.
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