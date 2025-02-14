«Гибель животного»: Ветеринар осудил блогера, покрасившего свою кошку в розовый цвет

Фото: Instagram* emilio_toper (скриншот из видео)
Уфимский блогер покрасил свою кошку в розовый цвет. Он уверенно заявил, что краска безопасна и никак не навредит животному.
Однако ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков беседе с «Радио 1» заявил, что красить кошек — очень опасное мероприятие.
По его словам, аллергическая реакция у животных отсроченного типа, поэтому симптомы могут появиться только спустя две недели.
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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
«Во-первых, у них выкрашивается полная поверхность тела. Это не как у человека, где всего 5% кожного покрова. Кошка красится вся, что плохо. Во-вторых, кошки не имеют потовых желез, и в случае возникновения токсических, аллергических реакций пот выступить, как у людей, не может. Это опасно, и может привести, к сожалению, даже к гибели животного», — объяснил ветеринар.
По его словам, аллергическая реакция у животных отсроченного типа, поэтому симптомы могут появиться только спустя две недели.
«Начинают выпадать волосы, появляется склоками шерсть, выпадает перхоть, и, бывает, даже рубцы образуются. И потом, когда мы смываем с кошки краску — это тоже химия. То есть тут никакого выигрыша нет», — подчеркнул эксперт.
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Анастасия Панченко