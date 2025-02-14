«Гибель животного»: Ветеринар осудил блогера, покрасившего свою кошку в розовый цвет

Каждый десятый (9%) преподаватель в России регулярно страдает от выгорания на работе, а более 15% педагогов минимум раз в год чувствовали его из-за повышенной нагрузки. К соответствующим выводам пришло исследование Skysmart. Однако отмечается, что большинство респондентов любят учить детей и даже не думают менять работу.