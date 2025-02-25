Зоозащитник Ильинский после случая с кошкой Мусей призвал законодательно изъять домашних животных с улиц

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Домашних животных необходимо законодательно оградить от обитания на улице.
Такое мнение высказал «Радио 1» эксперт и волонтёр Центра правовой зоозащиты Евгений Ильинский. Так он прокомментировал инцидент с кошкой Мусей, выжившей после падения со смотровой площадки замка Ласточкино гнездо в Крыму.
Ранее сообщалось, что 23 февраля один из посетителей сбросил животное, жившее в музее около 10 лет, в море с высоты 40 метров. Кошка смогла выплыть, её подняли со скал спасатели. Сейчас она в безопасности в руках неравнодушных людей.
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Ранее сообщалось, что 23 февраля один из посетителей сбросил животное, жившее в музее около 10 лет, в море с высоты 40 метров. Кошка смогла выплыть, её подняли со скал спасатели. Сейчас она в безопасности в руках неравнодушных людей.
«Налицо парадокс. С одной стороны, сейчас у нас принимается очень продвинутое законодательство по штрафам за ненадлежащее содержание питомцев, и это приличные штрафы. С другой стороны, до сих пор считается, что бездомные животные должны жить в окружающей среде и приспосабливаться к ней. Однако это те же самые питомцы, которые живут у нас дома. Мы их холим, лелеем, пылинки сдуваем. Но стоит этой кошке убежать или прыгнуть с балкона, она уже теряет связь с владельцем и оказывается бездомной. И здесь действуют совершенно другие законы: её оставляют адаптироваться к окружающей среде», – сказал Ильинский.По его словам, инцидент в Крыму – тот самый случай, когда животное вынуждено жить в подвале или на смотровой площадке.
«Как она туда попала? Ведь даже ни одна ответственная зоозащитная организация не отдаст кошку человеку, если у него нет решёток на окнах. Многие организации сначала проверяют, может ли питомец упасть с балкона или прыгнуть из окна. Получается, что у нас законодательство не гуманное, а очень агрессивное – кошек и собак заставляют адаптироваться к окружающей среде. Выживают те, кто адаптируется, остальные погибают, и это считается естественной убылью. Посмотрите, сколько сбитых животных в Москве и области, сколько их гибнет на улице в морозы. Это те же животные, что живут у нас дома. А мы по нашим законам заставляем их адаптироваться к обитанию на улице. Не должно быть кошки на смотровых площадках! Она в любой момент прыгнет за птичкой и погибнет», – уверен собеседник «Радио 1».По мнению зоозащитника, в цивилизованной стране должен быть закон о полном изъятии домашних животных из агрессивной окружающей среды.
«В данном случае, конечно, виноват сбросивший кошку человек. Но нельзя считать, что все вокруг ангелы, неадекватных людей много. Он мог её сбросить в состоянии аффекта, не соображая, что делает. Наши законодатели должны сделать какие-то выводы. А у нас уже 20 лет уличное содержание братьев наших меньших считается нормой, и ничего не меняется! Надо что-то менять в законодательстве, мы уже 20 лет бьёмся над этим», – заключил Евгений Ильинский.Ранее сообщалось, что едва не погубившего кошку Мусю мужчину задержали в Джанкое. Он сознался в жестоком поступке, объяснив его тем, что кошка вырывалась у него из рук. Против него возбудили уголовное дело, сейчас он находится на психиатрическом обследовании.
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Лора Луганская