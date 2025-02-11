«Живёт дольше и болеет меньше»: ветеринар Шеляков рассказал, когда и как стерилизовать кошку

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У ответственных владельцев кошек не должно возникать вопросов о целесообразности стерилизации питомца.
Животному женского пола она необходима, заявил «Радио 1» ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков.
По словам Шелякова, операцию по стерилизации лучше всего делать начиная с четырёх – пяти или шести месяцев, в зависимости от сезона. Лучше провести её до первой течки. Если речь идёт о кошке женского пола, хирургическое вмешательство состоит в удалении матки с яичниками. Хозяин должен выбрать, каким способом это сделать.
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«Если животное не подлежит репродукции, то если вы не собираетесь его размножать, иметь котят, то стерилизация просто необходима для здоровья кошки. Стерилизованные девочки, или, как правильно говорить, кастрированные, и живут дольше, и болеют меньше. Но всё это относится к женскому полу. Больших плюсов для мальчиков операция кастрация не несёт», – сказал ветеринар.
По словам Шелякова, операцию по стерилизации лучше всего делать начиная с четырёх – пяти или шести месяцев, в зависимости от сезона. Лучше провести её до первой течки. Если речь идёт о кошке женского пола, хирургическое вмешательство состоит в удалении матки с яичниками. Хозяин должен выбрать, каким способом это сделать.
«Это может быть полостная операция или более щадящая – лапароскопическая. Есть ещё и малоинвазивные операции, которые длятся буквально 10 минут. Но, если доктор не владеет этим методом, нельзя заставлять его проводить такую операцию. Во время классической лапароскопии делается не один прокол, а несколько. Малоинвазивная хирургия – это вмешательство только через один прокол», – пояснил собеседник «Радио 1».Что касается выхода кошки из наркоза, то животные, по словам специалиста, ведут себя по-разному. Кошки очень эмоциональны, и часто это момент сопровождается у них галлюцинациями.
«После операции кошки просыпаются достаточно быстро. Сама операция идёт 10 минут, выход из наркоза – ещё минут пять. Кошка может быть либо испуганной, либо слишком весёлой, либо каких-то птичек провожать взглядом, всё обнюхивать. Ей может всё либо нравится, либо что-то пугать», – отметил Шеляков.Что касается действия хозяина после операции, всё зависит от того, каким методом она проводилась.
«Определённый минус полостных операций – в том, что швы надо обрабатывать, потом снимать. То есть после проведённого вмешательства перед владельцем животного будут стоять некоторые задачи. Если мы говорим о лапароскопии, малоинвазивной хирургии, то там ничего делать не надо – сделали и забыли. Однако даже после самой малоинвазивной операции сразу на улицу питомца не отпускаем. Лучше всё-таки некоторое время подержать его дома», – обратил внимание ветеринар.После хирургического вмешательства на кошку надевают попонку. И какой бы простой ни была операция, нужно, чтобы пару часов питомец побыл в переноске.
«Ведь кошка может быть излишне возбуждена или чего-то испугаться, запутаться с непривычки в попонке. Во всяком случае, в переноске она себе нос не разобьёт», – отметил специалист.К тому же не следует забывать, что животное теперь кастрировано, и ему требует меньшей энергии. А это значит, нужно следить, чтобы оно не располнело, заключил ветврач.
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Лора Луганская