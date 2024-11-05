Краеведческий музей Каширы присоединился к акции «Ночь искусств»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
В Каширском краеведческом музее прошла насыщенная программа в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Сотрудники музея подготовили множество творческих локаций. Мастер-классы вызвали большой интерес у детей и взрослых. Желающие попробовали освоить игру на народных шумовых инструментах, вылепить из глины фирменную каширскую игрушку-свистульку, изготовить осенний аксессуар и создать линогравюры. После театрализованной лекции посетители вдохнули «Аромат советской эпохи», – рассказали в администрации.Концерт для гостей дали в музее артисты Ступинской филармонии - заслуженная артистка Молдавии Светлана Мареева (сопрано) и лауреат международных конкурсов, концертмейстер Елена Лескина.
На вечернем киносеансе посетители посмотрели фильм, снятый в 1960-х годах в Кашире, окунулись в атмосферу советского провинциального городка.
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Лора Луганская