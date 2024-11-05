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Краеведческий музей Каширы присоединился к акции «Ночь искусств»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

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В Каширском краеведческом музее прошла насыщенная программа в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Сотрудники музея подготовили множество творческих локаций. Мастер-классы вызвали большой интерес у детей и взрослых. Желающие попробовали освоить игру на народных шумовых инструментах, вылепить из глины фирменную каширскую игрушку-свистульку, изготовить осенний аксессуар и создать линогравюры. После театрализованной лекции посетители вдохнули «Аромат советской эпохи», – рассказали в администрации.
Концерт для гостей дали в музее артисты Ступинской филармонии - заслуженная артистка Молдавии Светлана Мареева (сопрано) и лауреат международных конкурсов, концертмейстер Елена Лескина.



На вечернем киносеансе посетители посмотрели фильм, снятый в 1960-х годах в Кашире, окунулись в атмосферу советского провинциального городка.

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Эмир Кустурица раскрыл значение русской зимы
Эмир Кустурица назвал русскую зиму элементом творчества
05 ноября 2024, 19:07

Эмир Кустурица (Фото: РИА Новости/Михаил Метцель)

Кинорежиссёр Эмир Кустурица поделился своим отношением к русской зиме, отметив её как часть творчества.
«Я не люблю зиму. Каждый раз я приезжаю в Россию зимой только в том случае, если этого просят дела театра. Так, когда в прошлом году Андрей Кончаловский поставил спектакль «Война и мир» (12 ), я приехал и встретил здесь такую зиму, какой никогда не видел и не чувствовал. Но в таких условиях жил и Федор Михайлович Достоевский, и многие другие известные талантливые люди. Я думаю, что русская зима тоже особый элемент их творчества, который оказывает своё влияние», — отметил в беседе с «Петербургским дневником» режиссёр.

До этого сообщалось, что в честь 84-летия режиссёра, народной артистки России Аллы Суриковой состоится марафон её картин на телевидении. Как пишет Газета.ру, зрители смогут увидеть фильмы «Суета сует» (6 ), «Человек с бульвара Капуцинов» (0 ), «Ищите женщину» (0 ).

Ранее российский народный артист Никита Михалков заявил, что Запад обманул два поколения молодых украинцев и подстрекает их против России.

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Как в Подмосковье прошел День народного единства
05 ноября 2024, 18:43

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

День народного единства, который ежегодно отмечается 4 ноября и считается выходным, стал днем единения всех народов и многонациональных культур России. Официально праздник был учрежден в 2004 году, впервые отмечался в 2005 году, хотя корни праздника уходят в глубокие Смутные времена XVII века.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В праздник, 4 ноября, Московская область в разных округах устраивала отмечания. Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, более 23 тысяч человек посетили мероприятия. В 76 парках состоялось общеобластное мероприятие «Россия. Родина. Единство», которое состояло из концертов, мастер-классов, викторин, угощения чаем и блюдами разных народов России.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

  • В парке Орехово-Зуевского городского округа прошел конкурс-дефиле «Народное достояние», а на площадке «ДивноВкусно» состоялась дегустаций блюд разных народов России.
  • В Центральном парке Ногинска Богородский городского округа прошло шествие в различных народных костюмах, состоялось выступление по шапочному бою и мастер-класс по выпечке блинов от шеф-повара Кирилла Дорофеева.
  • В парке усадьбы Кривякино городского округа Воскресенск прошло выступление сектора казачьей культуры «Наследие предков».
  • В парке «Скитские пруды» Сергиево-Посадского городского округа был праздничный кросс ГТО, урок каллиграфии. Всех гостей угощали чаем и традиционным пловом из казана.
  • В парке «Победа», Талдомского городского округа прошли народные игры «Старинные забавы», а гости парка готовили рассольник и расписывали народные музыкальные инструменты.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Также 4 ноября в ДК «Подмосковье» городского округа Красногорск прошел открытый межрегиональный фестиваль #СВОЙГЕРОЙ, который собрал более 1000 участников не только из Московской области, но и из Рязанской, Тульской и Калужской.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Главной темой фестиваля был рассказ о подвигах советский и российских воинов с помощью искусства: картин, фотографий, песен и стихов.

Участники из разных областей России показали прекрасные работы, прославляющие любовь к Отечеству, идеи духовного единства, мужество и героизм советских и российских воинов.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

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Вокалисты из Каширы завоевали Гран-при международного конкурса
05 ноября 2024, 17:45

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Воспитанники Детской школы искусств городского округа Кашира завоевали Гран-при V Международного конкурса исполнителей вокального искусства «Осенняя сказка», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В номинации «Вокальное искусство (академический вокал)» Гран-при завоевал хор инструментального отделения каширской детской школы искусств под управлением Светланы Вахрушевой. Кроме того, в номинации «Вокальное искусство (эстрадный вокал)» Гран-при получил детский вокальный ансамбль «Точка Ру» (преподаватель — Светлана Вахрушева)», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Конкурс проводился в дистанционном формате. Жюри оценивало присланные записи выступлений по качеству звука, музыкальности, чистоте интонаций, содержательности выступления и ряду других критериев, включая также артистизм исполнителей и сценичность номера.

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#кашира
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#конкурс
#вокал
#победа
#дети
#творчество
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Танцевальный коллектив из Каширы выиграл Всероссийский хореографический конкурс
05 ноября 2024, 17:38

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

2 ноября в Санкт-Петербурге прошёл V Всероссийский хореографический форум-конкурс «Единый „Кубок хореографического искусства России“ — 2024», организованный арт-объединением «Творческие сезоны» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Каширу на конкурсе представила танцевальная студия ART OF BLACK, которая была основана в 2021 году в Доме культуры «Ожерелье».

Благодаря усилиям молодого преподавателя Марии Ештокиной команда специализируется в различных танцевальных стилях.

Летом 2023 года участницы ART OF BLACK приняли участие в фестивале «Город танцует в парках», который проходил в городском парке Каширы-2. Молодая команда успешно прошла отбор и получила личное одобрение от известного российского хореографа Егора Дружинина.

После победы танцевальная студия ART OF BLACK выступила на гала-концерте «Город танцует в парках», который состоялся в Балашихе.

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#кашира
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#танцы
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#город танцует в парках
#подмосковье
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В Павловском Посаде стартовал приём заявок на творческий конкурс
05 ноября 2024, 16:44

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Приём заявок на приём заявок на второй Открытый конкурс по изобразительному искусству и декоративно-прикладному творчеству «Твори» стартовал в Павлово-Посадском городском округе, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Конкурс «Твори» хорошо зарекомендовал себя. В прошлом году на конкурсе было представлено более ста работ и, мы надеемся, что в этом году, число участников значительно возрастёт», — отметила сотрудница ДК «Ленский» Павлово-Посадского округа Мария Харламова.
Работы на конкурс принимаются в следующих категориях: живопись, графика, смешанные техники и прикладное искусство. Кроме того, есть специальная номинация. Посвящённая Рождеству. Приём заявок продлится до 24 ноября. Участие бесплатное, возрастных ограничений нет.

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#павловский посад
#конкурс
#творчество
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Делегация из Каширы приняла участие в патриотическом фестивале #СВОйГЕРОЙ
05 ноября 2024, 13:28

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Ветераны из городского округа Кашира стали участниками открытого межрегионального патриотического фестиваля #СВОйГЕРОЙ, который состоялся в День народного единства в ДК «Подмосковье», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Фестиваль собрал более тысячи участников из Московской, Калужской, Тульской и Рязанской областей. Перед началом концерта в холле ДК состоялись выставки, патриотические мастер-классы, были проведены интегративные программы», — говорится в сообщении.
Главной темой фестиваля стал подвиг российских воинов.

«Культурно-просветительская часть фестиваля дала возможность в первую очередь молодежи познакомиться с героическими историями, посвященными защитникам Отечества — героям Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Также любой желающий мог примерить на себя военное снаряжение, написать письмо поддержки бойцам СВО и ознакомиться с азами тактической медицины», — рассказал руководитель каширского «Боевого братства», социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Александр Серяпин.
В рамках концертной программы на фестивале состоялось выступление хора Сретенского монастыря и заслуженного артиста России Дениса Майданова.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

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Посетителей парков округа Кашира приглашают на творческие и спортивные занятия
05 ноября 2024, 11:32

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Различные спортивные, творческие и культурные мероприятия проведут в городском парке Каширы и парке «Дубовая роща» на текущей неделе, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Йога смеха, утренняя зарядка и дыхательная, мастер классы и культурно- просветительская деятельность, а также многое другое ждет всех жителей и гостей наших парков на этой неделе», — цитируются в сообщении слова директора городского парка Олеси Кожадей.
В частности, в городском парке Каширы 5 и 8 ноября с 11:00 до 12:00 для членов клуба «Активное долголетие» будут проходить занятия по дыхательной гимнастике и зарядка. В выходные — 9 и 10 ноября — в полдень состоится игровая программа, а в 13:00 начнётся мастер-класс.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

А парке «Дубовая роща» 7 ноября также проведут спортивные занятия для долголетов, а во второй половине дня запланированы игровая, творческая и культурно-просветительская программы. 8 ноября гостей таже ждёт игровая программа, творчество и мастер-класс.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Подробная афиша мероприятий округа размещается в Telegram-чате «Кашира. Культура. Спорт».

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#мероприятия
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В парке Мира в Мытищах проведут бесплатные мастер-классы для детей
05 ноября 2024, 11:06

Фото: пресс-служба администрации г.о. Мытищи

Серию новых бесплатных творческих мастер-классов проведёт для детей в ноябре в парке Мира в подмосковных Мытищах клуб «Семья», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Творческие мастер-классы: мелкую моторику и координацию движений, будят фантазию, улучшают коммуникативные навыки и развивают умение работать в команде, а также способствуют проявлению индивидуальности и помогают выразить эмоции через творчество», — отмечается в сообщении.
7 ноября всех желающих приглашают на мастер-класс по рисованию зайчика гуашью. 8 ноября ребят научат создавать из бумаги осеннее дерево, 14 ноября — рисовать котов, 15 ноября — делать зонтики из бумаги, 21 ноября — объёмных бумажных бабочек, 22 ноября — рисовать красками осенних птиц, 28 ноября — делать уток и бумаги, а 29 ноября — рисовать гуашью.

Продолжительность занятий — один час, начало в 14:30, возрастные ограничения — 6 .

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В Национальном центре «Россия» стартуют экскурсии «Создавая будущее»
05 ноября 2024, 10:24

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Бесплатная экскурсионная программа «Создавая будущее» стартует в Национальном центре «Россия», сообщает пресс-служба организации.
«Экскурсия будет начинаться в «Библиотеке будущего», где посетители узнают, какие предсказания сделали Жюль Верн, Кир Булычов и другие писатели, вдохновлявшие изобретателей и учёных. Затем экскурсантов ждёт Зал изобретений, где можно будет увидеть, как фантазии писателей воплотились в реальные технологии. А конечной точкой экскурсии станет галерея с картинами современных авторов из разных стран, в творчестве которых отражено видение будущего», — говорится в сообщении.
Экскурсии будут проводиться каждые 15 минут с 10 утра до 19:15. Записаться на экскурсию можно будет на сайте центра «Россия». Посетители также смогут присоединиться к экскурсии на месте.

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#будущее
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