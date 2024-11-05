Танцевальный коллектив из Каширы выиграл Всероссийский хореографический конкурс

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
2 ноября в Санкт-Петербурге прошёл V Всероссийский хореографический форум-конкурс «Единый „Кубок хореографического искусства России“ — 2024», организованный арт-объединением «Творческие сезоны» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Каширу на конкурсе представила танцевальная студия ART OF BLACK, которая была основана в 2021 году в Доме культуры «Ожерелье».
Благодаря усилиям молодого преподавателя Марии Ештокиной команда специализируется в различных танцевальных стилях.
Летом 2023 года участницы ART OF BLACK приняли участие в фестивале «Город танцует в парках», который проходил в городском парке Каширы-2. Молодая команда успешно прошла отбор и получила личное одобрение от известного российского хореографа Егора Дружинина.
После победы танцевальная студия ART OF BLACK выступила на гала-концерте «Город танцует в парках», который состоялся в Балашихе.
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Благодаря усилиям молодого преподавателя Марии Ештокиной команда специализируется в различных танцевальных стилях.
Летом 2023 года участницы ART OF BLACK приняли участие в фестивале «Город танцует в парках», который проходил в городском парке Каширы-2. Молодая команда успешно прошла отбор и получила личное одобрение от известного российского хореографа Егора Дружинина.
После победы танцевальная студия ART OF BLACK выступила на гала-концерте «Город танцует в парках», который состоялся в Балашихе.
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Дайана Хусинова