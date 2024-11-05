В Кашире состоялся ежегодный турнир по мини-футболу

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашир
3 ноября прошёл ежегодный Кубок городского округа Кашира по мини-футболу среди сельских поселений. В соревнованиях участвовали восемь команд из разных населённых пунктов: Тарасково, Каменка, Корыстово, Новосёлки, Топканово, Барабаново, Зендиково и Руново, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
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