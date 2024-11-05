Вокалисты из Каширы завоевали Гран-при международного конкурса

«Конкурс «Твори» хорошо зарекомендовал себя. В прошлом году на конкурсе было представлено более ста работ и, мы надеемся, что в этом году, число участников значительно возрастёт», — отметила сотрудница ДК «Ленский» Павлово-Посадского округа Мария Харламова.

