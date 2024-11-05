Вокалисты из Каширы завоевали Гран-при международного конкурса

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Воспитанники Детской школы искусств городского округа Кашира завоевали Гран-при V Международного конкурса исполнителей вокального искусства «Осенняя сказка», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В номинации «Вокальное искусство (академический вокал)» Гран-при завоевал хор инструментального отделения каширской детской школы искусств под управлением Светланы Вахрушевой. Кроме того, в номинации «Вокальное искусство (эстрадный вокал)» Гран-при получил детский вокальный ансамбль «Точка Ру» (преподаватель — Светлана Вахрушева)», — говорится в сообщении.Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Конкурс проводился в дистанционном формате. Жюри оценивало присланные записи выступлений по качеству звука, музыкальности, чистоте интонаций, содержательности выступления и ряду других критериев, включая также артистизм исполнителей и сценичность номера.
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